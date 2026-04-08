U ovoj zemlji kafa je ispod 2KM, a iznajmljivanje ležaljke i peškira na plaži košta manje od 3KM

Autor:ATV
Komentari:0
Vijetnam se sve više ističe kao destinacija koja spaja egzotične pejzaže, bogatu kulturu i nevjerovatno pristupačne cijene za turiste.
Ako planirate putovanje ili ste samo znatiželjni koliko daleko vaš novac može ići, evo nekoliko primjera troškova iz svakodnevnog života u Vijetnamu.
Cijene osnovnih proizvoda i pića
Marlboro cigarete – 1 evro (≈ 2,05 KM)
Kamel cigarete – 0,80 evra (≈ 1,64 KM)
Koka-Kola – 0,27 evra (≈ 0,55 KM)
Pivo – 0,69 evra (≈ 1,42 KM)
Riža, piletina, jaja i povrće – 1,80 evra (≈ 3,69 KM)
Riža, škampi, jaja i povrće – 1,98 evra (≈ 4,06 KM)
Salata – 1,65 evra (≈ 3,38 KM)
Kafa – 0,80 evra (≈ 1,64 KM)
Ovo pokazuje da i uz vrlo mali budžet možete uživati u svježim i kvalitetnim obrocima, a da pritom ne trošite više od nekoliko eura dnevno.
Na plažama Vijetnama, cijene su takođe izuzetno pristupačne:
Ležaljka i peškir – 1,30 evra (≈ 2,67 KM)
Sokovi i piva – 0,69 evra (≈ 1,42 KM)
Smuti – 1,30 evra (≈ 2,67 KM)
Pepsi – 0,69 evra (≈ 1,42 KM)
Kokosov sok – 1,30 evra (≈ 2,67 KM)
Za smještaj, situacija je jednako povoljna: 4* hotel s rooftop bazenom i doručkom za dvije osobe košta oko 22 evra po noći(≈ 45,10 KM), dok vila s bazenom i doručkom stoji približno 21 evro po noći za dvije osobe (≈ 43,05 KM).
Za turiste koji žele istraživati grad i okolinu, iznajmljivanje motora je vrlo jeftino – oko 4 do 5 evra dnevno (≈ 8,20 do 10,25 KM), što je značajno povoljnije od većine popularnih turističkih destinacija u Evropi.
Sve u svemu, Vijetnam pruža mogućnost da uživate u egzotičnom ambijentu, odličnoj hrani i aktivnostima na plaži bez da pritom praznite novčanik.
(Radio Sarajevo)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
11 h1
Društvo
12 h0
Košarka
12 h0
Region
12 h0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
2 d0
Najnovije
Najčitanije
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Trenutno na programu