U ovoj zemlji kafa je ispod 2KM, a iznajmljivanje ležaljke i peškira na plaži košta manje od 3KM

Улица у Вијетнаму.
Foto: Sachith Ravishka Kodikara/Pexels

Vijetnam se sve više ističe kao destinacija koja spaja egzotične pejzaže, bogatu kulturu i nevjerovatno pristupačne cijene za turiste.

Ako planirate putovanje ili ste samo znatiželjni koliko daleko vaš novac može ići, evo nekoliko primjera troškova iz svakodnevnog života u Vijetnamu.

Cijene osnovnih proizvoda i pića

Marlboro cigarete – 1 evro (≈ 2,05 KM)

Kamel cigarete – 0,80 evra (≈ 1,64 KM)

Koka-Kola – 0,27 evra (≈ 0,55 KM)

Pivo – 0,69 evra (≈ 1,42 KM)

Riža, piletina, jaja i povrće – 1,80 evra (≈ 3,69 KM)

Riža, škampi, jaja i povrće – 1,98 evra (≈ 4,06 KM)

Salata – 1,65 evra (≈ 3,38 KM)

Kafa – 0,80 evra (≈ 1,64 KM)

Ovo pokazuje da i uz vrlo mali budžet možete uživati u svježim i kvalitetnim obrocima, a da pritom ne trošite više od nekoliko eura dnevno.

Cijene na plaži i za turističke sadržaje

Na plažama Vijetnama, cijene su takođe izuzetno pristupačne:

Ležaljka i peškir – 1,30 evra (≈ 2,67 KM)

Sokovi i piva – 0,69 evra (≈ 1,42 KM)

Smuti – 1,30 evra (≈ 2,67 KM)

Pepsi – 0,69 evra (≈ 1,42 KM)

Kokosov sok – 1,30 evra (≈ 2,67 KM)

Za smještaj, situacija je jednako povoljna: 4* hotel s rooftop bazenom i doručkom za dvije osobe košta oko 22 evra po noći(≈ 45,10 KM), dok vila s bazenom i doručkom stoji približno 21 evro po noći za dvije osobe (≈ 43,05 KM).

Za turiste koji žele istraživati grad i okolinu, iznajmljivanje motora je vrlo jeftino – oko 4 do 5 evra dnevno (≈ 8,20 do 10,25 KM), što je značajno povoljnije od većine popularnih turističkih destinacija u Evropi.

Sve u svemu, Vijetnam pruža mogućnost da uživate u egzotičnom ambijentu, odličnoj hrani i aktivnostima na plaži bez da pritom praznite novčanik.

