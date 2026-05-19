Logo
Large banner

Evo kako da napravite najukusnije hercegovačke uštipke

Autor:

ATV
19.05.2026 08:25

Komentari:

0
уштипци тијесто храна рецепт
Foto: YouTube/printscreen

Hercegovački uštipci su jelo koje nas vraća u d‌jetinjstvo, a ovaj recept za oblikovane uštipke iz Hercegovine, obećava upravo to – posluženje uspomena.

Brzo se pripremaju i idealni su kad god poželite nešto slano i hrskavo, bilo za doručak, večeru ili kao pred‌jelo uz tanjir lokalnih suvomesnatih proizvoda i sireva.

Recept je jednostavan, a rezultat su uštipci koje plijene svojom aromom i ukusom na prvi zalogaj.

Hercegovački uštipci su duboko ukorijenjeni u gastronomskoj tradiciji Hercegovine. Ovi uštipci su jedan primer kako se jednostavna, domaća hrana može pretvoriti u nezaboravno gastronomsko iskustvo koje izaziva osjećaj udobnosti i topline, prenosi Bijeljina Info

Hercegovački uštipci – sastojci:

glatko brašno

oštro brašno

rakija od grožđa

so

hladna voda

ulje za prženje

Priprema:

U velikoj posudi pomiješajte obično i oštro brašno sa solju. Postepeno dodajte hladnu vodu i rakiju, mešajući žicom ili mutilicom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Ostavite smjesu da odstoji najmanje 20 minuta.

Nakon što smjesa odstoji, još jednom je kratko promiješajte. Zagrijte ulje u širokom i plitkom tiganju – treba da bude visoko najmanje 2 cm. Kašikom zahvatajte male količine smjese i sipajte je u vruće ulje. Vodite računa da uštipci nisu previše debeli kako bi se ravnomjerno ispekli.

Pržite uštipke sa obe strane dok ne porumene. Gotove uštipke izvadite na kuhinjski papir da se ocijedi višak masnoće i poslužite tople.

Savjeti za serviranje

Hercegovački uštipci ovalnog oblika se savršeno slažu sa raznim dodacima. Poslužite ih sa tvrdim sirom, pršutom, kajmakom ili svežim sirom. Takođe su odlične sa jogurtom ili pavlakom za jednostavan i brz obrok, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

uštipci

Hrana

Recept

kuhinja

Hercegovački uštipci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Умало трагедија: Право је чудо како нико није повријеђен у обрушавању дијела моста у Градишци

Društvo

Umalo tragedija: Pravo je čudo kako niko nije povrijeđen u obrušavanju dijela mosta u Gradišci

3 h

0
На фотографији се види саобраћајна гужва, колона аутомобила који стоје испред семафора.

Društvo

Brojni radovi na putevima, vozačima se savjetuje oprezna vožnja

4 h

0
ГП Градишка

Društvo

Oglasio se AMSRS: Zatvoren GP Gradiška

4 h

0
Обрушио се дио Савског моста у Градишци, затворен гранични прелаз

Društvo

Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz

4 h

2

  • Najnovije

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

11

43

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner