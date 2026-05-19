Evo kako da napravite najukusnije hercegovačke uštipke

Hercegovački uštipci su jelo koje nas vraća u djetinjstvo, a ovaj recept za oblikovane uštipke iz Hercegovine, obećava upravo to – posluženje uspomena.
Brzo se pripremaju i idealni su kad god poželite nešto slano i hrskavo, bilo za doručak, večeru ili kao predjelo uz tanjir lokalnih suvomesnatih proizvoda i sireva.
Recept je jednostavan, a rezultat su uštipci koje plijene svojom aromom i ukusom na prvi zalogaj.
Hercegovački uštipci su duboko ukorijenjeni u gastronomskoj tradiciji Hercegovine. Ovi uštipci su jedan primer kako se jednostavna, domaća hrana može pretvoriti u nezaboravno gastronomsko iskustvo koje izaziva osjećaj udobnosti i topline, prenosi Bijeljina Info
Hercegovački uštipci – sastojci:
glatko brašno
oštro brašno
rakija od grožđa
so
hladna voda
ulje za prženje
Priprema:
U velikoj posudi pomiješajte obično i oštro brašno sa solju. Postepeno dodajte hladnu vodu i rakiju, mešajući žicom ili mutilicom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Ostavite smjesu da odstoji najmanje 20 minuta.
Nakon što smjesa odstoji, još jednom je kratko promiješajte. Zagrijte ulje u širokom i plitkom tiganju – treba da bude visoko najmanje 2 cm. Kašikom zahvatajte male količine smjese i sipajte je u vruće ulje. Vodite računa da uštipci nisu previše debeli kako bi se ravnomjerno ispekli.
Pržite uštipke sa obe strane dok ne porumene. Gotove uštipke izvadite na kuhinjski papir da se ocijedi višak masnoće i poslužite tople.
Savjeti za serviranje
Hercegovački uštipci ovalnog oblika se savršeno slažu sa raznim dodacima. Poslužite ih sa tvrdim sirom, pršutom, kajmakom ili svežim sirom. Takođe su odlične sa jogurtom ili pavlakom za jednostavan i brz obrok, prenosi Krstarica.
