Oglasio se AMSRS: Zatvoren GP Gradiška

Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je GP Gradiška. Na GP Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta, saopštio je AMS Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. "Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila", saopštio je AMS Srpske. Obrušio se dio Savskog mosta

