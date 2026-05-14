Gužve na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina, pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.