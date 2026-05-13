Autor:ATV
Komentari:0
U Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu došlo je do incidenta nakon što je nastavnik napao učenika ove škole, a sve je zabilježeno na videosnimku.
Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policija je na terenu i ispituje okolnosti incidenta, a roditelji oštećenog dječaka daju izjavu u policiji.
Incident se dogodio danas tokom časa fizičkog u osmom razredu ove škole, a događaj su policiji prijavili roditelji. Nakon što se kompletira njihova prijava, sve će biti proslijeđeno tužitelju koji će kvalifikovati djelo, odnosno, utvrditi da li je i koje krivično djelo počinjeno.
Hronika
U toku velika policijska akcija: Specijalci tragaju za Adnanom Šerakom
Na videosnimku, koji nam je dostavljen, čuje se profesor koji prijeti djetetu i govori: "O'š još lupat', o'š da te štocom opalim? Da ti pola glave otkinem? Je l'? Je l' mangupe? Je l' idiote jedan? Ajde sjedi, p***a ti materina."
Prema nezvaničnim informacijama, dječak sa videosnimka nije jedini koji je napadnut, ali su roditelji samo jedne osobe prijavili incident.
(Kliks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Scena
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
23
02
23
01
22
55
22
53
22
46
Trenutno na programu