Logo
Large banner

"Ubice" Metjua Perija na sudu, čekaju presudu

Autor:

ATV
13.05.2026 22:23

Komentari:

0
Глумац Метју Пери.
Foto: Jutjub/skrinšot

Erik Fleming, licencirani savjetnik za liječenje zavisnosti koji je priznao učešće u distribuciji ketamina koji je doveo do smrti američkog glumca Metjua Perija, trebalo bi danas da bude osuđen pred federalnim sudom u Los Anđelesu, prenosi Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

Fleming je jedna od pet osoba koje su priznale krivicu u vezi sa slučajem smrti glumca iz 2023. godine.

Prema navodima tužilaštva, optužen je da je učestvovao u nabavci i distribuciji desetina bočica ketamina za Metjua Perija, uključujući i dozu koja je, kako tvrdi tužilaštvo, dovela do predoziranja i izazvala njegovu smrt.

Fleming je, prema optužnici, bio dio lanca distribucije u kojem je posredovao između dilera i ličnog asistenta glumca, uprkos tome što je znao za njegovu istoriju zavisnosti i rizike upotrebe nepropisno proizvedenog ketamina.

Tužilaštvo tvrdi da je Fleming nabavio ketamin od dilerke Džasvin Sange, povećao mu cijenu i dostavio ga Periju u kuću, gdje ga je prodao njegovom ličnom asistentu Kenetu Ivamasi.

On je u pismu sudu izrazio kajanje.

„Nikada nisam razmišljao o najgorem mogućem ishodu. Ovaj bolni neuspjeh proganjaće me zauvijek“, naveo je Fleming, koji je, prema optužnici, isporučio 25 bočica ketamina za 6.000 dolara samo četiri dana prije Perijeve smrti.

Ivamasa je Periju ubrizgao ovu količinu ketamina 28. oktobra 2023. godine, a nekoliko časova kasnije pronašao ga je mrtvog.

Za ovo djelo zaprijećena je kazna do 25 godina zatvora.

Odbrana, međutim, navodi da je Fleming u tom periodu prolazio kroz ličnu krizu i da je sarađivao sa istražnim organima, što je pomoglo u daljem procesuiranju drugih optuženih. Zbog toga je zatražena kazna od tri mjeseca zatvora i devet mjeseci boravka u ustanovi za liječenje zavisnosti.

Advokati tvrde da je uložio veliki trud kako bi se iskupio za svoje postupke.

On je 2024. godine priznao krivicu za zavjeru radi distribucije ketamina i distribuciju supstance koja je dovela do smrti.

Džasvin Sanga, poznata kao „Kraljica ketamina“, ranije je osuđena na 15 godina zatvora.

Kenet Ivamasa, lični asistent koji je živio kod glumca, kao i dva ljekara — Mark Čavez i Salvador Plasensija — priznali su krivicu i osuđeni su, dok se postupci protiv ostalih učesnika u lancu i dalje vode.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Metju Peri

Suđenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевач Јован Перишић

Scena

Jovan Perišić slomljen zbog smrti majke! Objavio njenu fotografiju uz poruku koja slama srce

3 h

0
карте зодијак астрологија хороскоп

Društvo

Od sutra kreće novi talas sreće za tri znaka, život im se mijenja drastično

3 h

0
Неда Украден оплела по извођачима који пјевају туђе пјесме! Открила да ли спрема тужбу

Scena

Neda Ukraden oplela po izvođačima koji pjevaju tuđe pjesme! Otkrila da li sprema tužbu

3 h

0
У току велика полицијска акција: Специјалци трагају за Аднаном Шераком

Hronika

U toku velika policijska akcija: Specijalci tragaju za Adnanom Šerakom

3 h

0

Više iz rubrike

Пјевач Јован Перишић

Scena

Jovan Perišić slomljen zbog smrti majke! Objavio njenu fotografiju uz poruku koja slama srce

3 h

0
Неда Украден оплела по извођачима који пјевају туђе пјесме! Открила да ли спрема тужбу

Scena

Neda Ukraden oplela po izvođačima koji pjevaju tuđe pjesme! Otkrila da li sprema tužbu

3 h

0
Пјевачица Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac o prijateljima i intimnoj poruci Dare Bubamare: "Dabogda nam svima bilo tako"

4 h

0
Мелина Џиновић

Scena

"Ja sam supruga jednog velikog čovjeka" Harisova bivša se udala za Britanca, a ovako je govorila o pjevaču

5 h

0

  • Najnovije

23

02

Šta je lijek fentanil?

23

01

Poznat uzrok smrti Milana Radulovića Laće

22

55

Zaposleni u Meti protestuju zbog softvera za praćenje pokreta mišem

22

53

Društvene mreže bruje o Dončiću: Pojavile se tvrdnje o prevarama i pozivu policiji iz porodilišta

22

46

Vens: SAD vode "veoma agresivne" pregovore sa Iranom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner