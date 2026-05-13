"Ubice" Metjua Perija na sudu, čekaju presudu

Erik Fleming, licencirani savjetnik za liječenje zavisnosti koji je priznao učešće u distribuciji ketamina koji je doveo do smrti američkog glumca Metjua Perija, trebalo bi danas da bude osuđen pred federalnim sudom u Los Anđelesu, prenosi Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

Fleming je jedna od pet osoba koje su priznale krivicu u vezi sa slučajem smrti glumca iz 2023. godine.

Prema navodima tužilaštva, optužen je da je učestvovao u nabavci i distribuciji desetina bočica ketamina za Metjua Perija, uključujući i dozu koja je, kako tvrdi tužilaštvo, dovela do predoziranja i izazvala njegovu smrt.

Fleming je, prema optužnici, bio dio lanca distribucije u kojem je posredovao između dilera i ličnog asistenta glumca, uprkos tome što je znao za njegovu istoriju zavisnosti i rizike upotrebe nepropisno proizvedenog ketamina.

Tužilaštvo tvrdi da je Fleming nabavio ketamin od dilerke Džasvin Sange, povećao mu cijenu i dostavio ga Periju u kuću, gdje ga je prodao njegovom ličnom asistentu Kenetu Ivamasi.

On je u pismu sudu izrazio kajanje.

„Nikada nisam razmišljao o najgorem mogućem ishodu. Ovaj bolni neuspjeh proganjaće me zauvijek“, naveo je Fleming, koji je, prema optužnici, isporučio 25 bočica ketamina za 6.000 dolara samo četiri dana prije Perijeve smrti.

Ivamasa je Periju ubrizgao ovu količinu ketamina 28. oktobra 2023. godine, a nekoliko časova kasnije pronašao ga je mrtvog.

Za ovo djelo zaprijećena je kazna do 25 godina zatvora.

Odbrana, međutim, navodi da je Fleming u tom periodu prolazio kroz ličnu krizu i da je sarađivao sa istražnim organima, što je pomoglo u daljem procesuiranju drugih optuženih. Zbog toga je zatražena kazna od tri mjeseca zatvora i devet mjeseci boravka u ustanovi za liječenje zavisnosti.

Advokati tvrde da je uložio veliki trud kako bi se iskupio za svoje postupke.

On je 2024. godine priznao krivicu za zavjeru radi distribucije ketamina i distribuciju supstance koja je dovela do smrti.

Džasvin Sanga, poznata kao „Kraljica ketamina“, ranije je osuđena na 15 godina zatvora.

Kenet Ivamasa, lični asistent koji je živio kod glumca, kao i dva ljekara — Mark Čavez i Salvador Plasensija — priznali su krivicu i osuđeni su, dok se postupci protiv ostalih učesnika u lancu i dalje vode.

(b92)