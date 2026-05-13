Neda Ukraden oplela po izvođačima koji pjevaju tuđe pjesme! Otkrila da li sprema tužbu

Pjevačica Neda Ukraden bila je jedna od poznatih koja se našla na beogradskom događaju "Majsko leto". Ona je tom prilikom razgovarala sa novinarima.

"Zamislite da Madona uzme pjesmu Lejdi Gagi"

Otkrila je šta misli o izvođačima koji prepjevavaju tuđe pjesme.

"To je kao da imate jedan skup sat, sako, motor, auto, i sad ja vama kažem "Dajte to meni da ja nosim, meni se sviđa". To je intelektualna svojina. Mi smo platili, promovisali, snimali video. Uložene su godine da bi se stvorio hit. I onda neko dođe i kaže "Baš lijepo, evo imam hit za sljedeću ploču". Zamislite da Madona uzme pesmu Lejdi Gagi ili Džej Lo", iskrena je bila Neda.

O tužbi i odnosu sa ostalim kolegama

Otkrila je da li razmišlja da tuži kolege koji bi prepjevali njenu pjesmu.

"Rekla sam da neću ja da budem ta koja će da presavije tabak, ali stvari treba nazvati svojim imenom. To je tuđa intelektualna svojina. Treba riješiti autorska prava", kaže pjevačica za Kurir