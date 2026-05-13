Ako sutra vidite da neko lupa u šerpu, pridružite mu se: Ovo su najvažniji običaji za veliki praznik

Iako se praznik Svetog proroka Jeremije obilježava nešto skromnije nego nekada, u srpskom narodu ovaj dan vjekovima je imao posebno mjesto. Za 14. maj vezivala su se brojna narodna vjerovanja, običaji i rituali koji su se prenosili s koljena na koljeno, a najviše su bili povezani sa zaštitom doma i ukućana od zmija i drugih nesreća.

Naši preci vjerovali su da upravo Sveti prorok Jeremija čuva ljude od otrovnica, pa su se na ovaj dan poštovala stroga pravila kako bi godina protekla bez opasnosti i nevolja.

Običaji i vjerovanja koja su se nekada strogo poštovala

U mnogim krajevima Srbije postojao je običaj da neko iz kuće ustane rano ujutru i uzme šerpu, tiganj ili neki metalni predmet, pa da lupajući obilazi dvorište i glasno izgovara posebne riječi kojima se "teraju" zmije daleko od doma.

Vjerovalo se da buka i izgovorene rečenice imaju moć da zaštite kuću tokom čitavog ljeta, a narod je smatrao da se zmije neće približavati dokle god se čuje lupanje.

Pored toga, postojala su i brojna upozorenja šta nikako ne bi trebalo raditi na Jeremijin dan. Smatralo se da ne valja otvarati britvu, koristiti iglu i konac, pa čak ni češljati kosu, jer bi to moglo da privuče zmije ili donese nesreću ukućanima.

Stari ljudi posebno su obraćali pažnju da za njima ne ostane odvezana pertla, kanap ili konac koji se vuče po zemlji, jer se vjerovalo da bi se na taj način "privlačile" zmije tokom cijele godine.

Ko je bio Sveti prorok Jeremija

Sveti prorok Jeremija smatra se jednim od najznačajnijih proroka Starog zaveta. Prema predanju, još kao veoma mlad počeo je da prorokuje i upozorava narod na grijehe i nepravdu.

Zbog svojih riječi često je bio proganjan, zatvaran i u nemilosti tadašnjih vlasti, ali nije odustajao od svojih proročanstava. Upravo zbog toga ostao je upamćen kao simbol istrajnosti, vjere i hrabrosti.

Narodna predanja govore i da je grob proroka Jeremije posetio i Aleksandar Veliki, nakon čega je njegovo tijelo navodno preneto u Aleksandriju.

Zašto se ovaj praznik i danas pamti

Iako su mnogi stari običaji vremenom zaboravljeni, vjerovanja vezana za Svetog proroka Jeremiju i danas se prepričavaju u pojedinim krajevima Srbije. Ovaj praznik ostao je simbol vremena kada su ljudi mnogo pažnje posvećivali narodnim običajima, vjerujući da upravo oni čuvaju dom, porodicu i mir tokom cijele godine.

