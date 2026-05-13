U manastiru Mrkonjići prvi put liturgijski spomen Svetoj Ani

Sa radošću su vjernici proslavili danas Svetu i Blaženu Anu, majku Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, u Mrkonjićima, mjestu gdje vječno počivaju njene mošti. Mjestu gdje je rodila čudotvorca, čijim čudima svjedoči i Nevesinjka Jelena.

"Ponosna sam jer ja održavala 20 godina grob Svete Ane, majke Svetog Vasilija. Došlo je do toga da sam sanjala Svetog Vasilija, koji je rekao da donesem osam bijelih ljiljana, ušla sam u manastir Ostrog kroz zatvorena vrata kod svetitelja i mitropolit Amfilohije blagoslovio je da uređujem manastire i crkve u cijeloj Crnog Gori, Bih, Hrvatskoj i da održavam grob majke Svetog Vasilija", rekla je Jelena Riđešić

Mnoge emocije danas su se osjetile među vjernicima, koji su u Mrkonjiće stigli iz cijele Hercegovine.

"Možete da vidite kolika je radost, i djeca i odrasli, jedna božanstvena liturgija i osjećaj",

"Ne mogu opisati koliko sam ponosan", kažu građani.

Prvi liturgijski spomen i godišnjica od unošenja Svete i Blažene Ane, majke Svetog Vasilija, u Diptihe svetih Srpske pravoslavne crkve, služilo je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uz sasluženje više episkopa Srpske pravoslavne crkve. Liturgija je služena u Duhovnom centru, koji je izgrađen zajedničkim sredstvima Vlade Srbije i Srpske i grada Trebinja.

"Ako izgradite objekat a on bude u punoj funkciji kao što smo danas vidjeli onda smo na pravom putu", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

"Ostavljamo ovo generacijama koje dolaze. Onima koji ovdje dolaze sa namjerom,jer samo na taj način možete dođi da posjetite ovo sveto mjesto. Dva naša velika sveca i da na taj način se uvrste u mnoge one koji su dio naše pravoslavne vjere", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Gledaćemo da Srbija pomogne završetak radova ovog duhovnog i važnog centra na kojem se mi nalazimo", rekla je Maja Gojković, predsjednik pokrajinske Vlade Vojvodine.

Na ovom svetom mjestu, prije tri godine pronađene su mošti Svete Ane. Od tada se čuvaju u hramu Svetog Vasilija, izgrađenog na temeljima njegove rodne kuće u Mrkonjićima.