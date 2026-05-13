Donja Gradina: Zbog polomljenih stabala ograničen pristup posjetiocima

Pristup Spomen-području Donja Gradina biće ograničen dok ne budu otklonjene posljedice vremenskih neprilika, saopšteno je iz javne ustanove koja upravlja ovim područjem.

U saopštenju je navedeno da je, usljed nevremena koje je juče poslije podne zahvatilo opštinu Kozarska Dubica, u Spomen-području Donja Gradina oboreno više stabala.

"Zbog bezbjednosti posjetilaca, pristup će biti ograničen dok se posljedice vremenskih neprilika ne saniraju", istakli su iz Javne ustanove Spomen-područje Donja Gradina