Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

U Univerzitetskoj bolnici Foča dostupna je nova metoda koja značajno olakšava porođaj i budućim majkama pruža ugodnije porođajno iskustvo. Riječ je o azot-oksidulu, odnosno mješavini koju trudnica sama udiše preko maske tokom kontrakcija, čime se ublažava bol i olakšava porođaj.
Univerzitetska bolnica Foča trenutno je jedina zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koja koristi ovu savremenu metodu.
Prof. dr Vladimir Čančar, specijalista ginekologije i akušerstva, ističe da su se vremena promijenila i da savremena medicina danas omogućava da porođaj bude što bezbolniji i humaniji za svaku ženu. Godinama je u ovoj ustanovi dostupna epiduralna anestezija, a odnedavno i primjena azot-oksidula kao dodatne metode obezboljavanja porođaja. Naglašava da su kontraindikacije i moguće komplikacije izuzetno rijetke, gotovo nepostojeće.
Ova metoda u potpunosti je bezbjedna kako za majku, tako i za dijete, a njena prednost je što trudnica sama kontroliše njeno korištenje tokom porođaja.
U Univerzitetskoj bolnici Foča godišnje se obavi oko 400 porođaja.
