"Sajamski dani Kozarska Dubica 2026" - Mjesto susreta privrede, investicija i novih poslovnih prilika

13.05.2026 14:53

Foto: Energy fair

Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a u organizaciji Opštine Kozarska Dubica i kompanije "Energy Fair d.o.o", u Sportskoj dvorani u Kozarskoj Dubici 28. i 29. maja 2026. godine, biće održan Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija – „Sajamski dani Kozarska Dubica 2026“.

Ovaj značajan privredni događaj i ove godine okupiće vodeće privrednike, preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, investitore, predstavnike institucija i stručnjake iz različitih oblasti, s ciljem jačanja regionalne i međunarodne poslovne saradnje, promocije domaće privrede i predstavljanja novih investicionih mogućnosti.

„Sajamski dani Kozarska Dubica 2026“ predstavljaju jedinstvenu platformu za predstavljanje proizvoda, usluga i inovativnih rješenja, kao i za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i razmjenu iskustava. Tokom dvodnevnog programa posjetioci i izlagači imaće priliku da učestvuju u stručnim panelima, prezentacijama i poslovnim susretima posvećenim aktuelnim temama iz oblasti privrede, poljoprivrede, investicija i tehnološkog razvoja.

Poseban fokus biće stavljen na B2B sastanke, direktne susrete domaćih i inostranih kompanija, kao i promociju razvojnih potencijala Kozarske Dubice i šire regije. Sajam će ujedno biti prilika za afirmaciju mladih preduzetnika i inovatora koji će imati mogućnost da predstave svoje projekte i ideje potencijalnim partnerima i investitorima.

Očekuje se učešće brojnih izlagača iz zemlje i inostranstva, kao i velika posjećenost poslovne zajednice i građana, čime će „Sajamski dani Kozarska Dubica 2026“ još jednom potvrditi svoj značaj kao jedan od važnijih privrednih događaja u regionu.

"Pozivamo kompanije, preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, institucije i sve zainteresovane da budu dio ovog značajnog događaja i iskoriste priliku za promociju, umrežavanje i razvoj novih poslovnih saradnji. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na kontakt telefon Dijana Topić – 065 565 974. Zahvaljujemo Vam se na saradnji i radujemo se Vašem dolasku na Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija „Sajamski dani Kozarska Dubica 2026", navode organizatori.

