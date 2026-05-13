Uskoro zakazivanje dokumenata bez odlaska na šalter

ATV
13.05.2026 11:33

Лична и возачка карта на столу.
MUP Republike Srpske uskoro bi trebalo da omogući uslugu elektronskog zakazivanja termina za prijavu prebivališta ili boravišta i promjenu adrese stanovanja, izradu i preuzimanje lične karte i vozačke dozvole, te produženje važenja registracije vozila za fizička lica, rečeno je u MUP-u Srpske.

Proces unapređenja digitalne komunikacije, povećanja efikasnosti, ekonomičnosti i dostupnosti usluga koje pruža MUP, s ciljem zadovoljavanja potreba savremenog društva, nastavljen je nakon što su građani iskazali veliko interesovanje za uslugu elektronskog zakazivanja termina za izradu i preuzimanje putne isprave.

Ova usluga omogućena je već godinu dana, od aprila prošle godine u Banjaluci, a od kraja avgusta istu uslugu dobili su i građani u Doboju, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, Zvorniku, Gradišci, Mrkonjić Gradu, Foči, Laktašima, Prnjavoru, Derventi, Modriči, Tesliću, Istočnom Novom Sarajevu i na Palama.

Iz MUP-a Republike Srpske ističu da se usluga elektronskog zakazivanja termina za izradu i preuzimanje putne isprave, koju su samostalno razvili, posebno opravdanom pokazala u ljetnim mjesecima kada su povećane gužve na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata.

"Pozivamo građane da planiraju vrijeme i koriste prednosti elektronskog zakazivanja termina, čime je omogućen brz i jednostavan pristup uslugama, bez potrebe za čekanjem u redovima", poručili su iz MUP-a Republike Srpske.

Lani je na nivou Ministarstva izvršeno više od milion upravnopravnih postupaka na zahtjev građana.

Primljen je 155.181 zahtjev za izdavanje lične karte, izdate su 148.532 putne isprave, 109.808 vozačkih dozvola, te izvršeno 535.416 registracija motornih vozila.

"To u prosjeku dnevno iznosi oko 3.766 obrađenih zahtjeva koji se odnose na lična dokumenta i registraciju motornih vozila", naveli su iz MUP-a.

