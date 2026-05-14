Svečani doček Trampa u Pekingu uz crveni tepih, gardu i počasnu salvu

ATV
14.05.2026 07:13

Доналд Трамп и Си Ђинпинг на црвеном тепиху у Пекингу.
Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

Predsjednik Kine Si Đinping priredio je svečanu ceremoniju dobrodošlice američkom predsjedniku Donaldu Trampu ispred Velike narodne sale u Pekingu, uz crveni tepih, vojni orkestar, gardu i počasnu salvu na Trgu Tjenenmen.

Trampova kolona stigla je do Velike narodne sale u 10.01 po lokalnom vremenu, gotovo tačno prema rasporedu, a američki predsjednik izašao je iz vozila dva minuta kasnije, obučen u tamno odelo sa crvenom kravatom, preneo je Gardijan.

Na vrhu stepenica sale dočekao ga je kineski predsjednik, nakon čega su se dvojica lidera rukovala nekoliko sekundi.

Tramp je tom prilikom kratko potapšao Sija po ruci.

Uz dvojicu lidera bila je i američka delegacija, među kojom su bili državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i više poslovnih lidera, uključujući izvršnog direktora "Tesle", Ilona Maska.

Nakon rukovanja, Si se pozdravio sa članovima američke delegacije, a dobrodošlicu je pratilo sviranje vojnog orkestra.

Tramp i Si potom su zajedno prošli crvenim tepihom i popeli se na podignuti crveno-zlatni podijum, gdje je kineski vojni orkestar izveo američku himnu.

Tramp je salutirao dok su odjekivale topovske salve preko Trga Tjenenmen, nakon čega su oba lidera mirno stajala tokom izvođenja kineske himne.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

