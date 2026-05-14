Slavimo Svetog proroka Jeremiju: Zašto se danas ne valja češljati?

Prema predanju, prorok Jeremija bio je poznat po svojim proročanstvima i upozorenjima carevima i narodu zbog idolopoklonstva i udaljavanja od vjere. Zbog toga je često bio proganjan, zatvaran i u nemilosti vlasti, ali je ostao upamćen kao jedan od velikih starozavjetnih proroka.

Nauka i tehnologija Šta je lijek fentanil?

Po predanju, Sveti prorok Jeremija već je u petnaestoj godini počeo da proriče i zbog toga je vrlo često bio u nemilosti vlasti, čak proganjan i zatvaran. Zbog svojih proročanstava navukao je gnjev velikaša, ali i poštovanje onih koji su u njega vjerovali.

Narodna vjerovanja u Srbiji vezana za ovaj praznik uglavnom se odnose na zaštitu od zmija. U pojedinim krajevima zadržao se običaj da se rano ujutru lupa u tiganj ili druge metalne predmete uz izgovaranje posebnih riječi kako bi se zmije otjerale od kuća i domaćinstava.

"Jeremija u polje, a sve zmije u more! Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala, oba oka izbola, na dan trna glogova. Na četiri šipova, zlu kob izela".

Vjeruje se i da na današnji dan ne treba otvarati britvu, koristiti iglu i konac, niti se češljati, kako se ne bi "privlačile“ zmije tokom godine. Takođe, prema narodnom običaju, treba paziti da se za nekim ne vuče pertla ili konac, jer se smatra da to simbolično priziva gmizavce.

Scena Poznat uzrok smrti Milana Radulovića Laće

Predanje kaže i da je Aleksandar Veliki posjetio grob proroka Jeremije i da su njegovi posmrtni ostaci kasnije prenijeti u Aleksandriju.

(Kurir)