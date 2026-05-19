Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz

Dio Savskog mosta u Gradišci obrušio se jutros nešto iza 1 čas, a granični prelaz je privremeno zatvoren.

Srećom, u trenutku nesreće niko nije bio na mostu, te nije bilo povrijeđenih.

Granični prelaz Gradiška je privremeno zatvoren, kao i saobraćaj na tom području.

Na terenu je i policija koja reguliše saobraćaj.

Ono što posebno zabrinjava jeste da u tom dijeli ima mnogo kafića, pa je prava sreća kako se niko nije zatekao u tom trenutku u blizini mjesta nesreće, a ni na mostu.