Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz

Autor:ATV
Komentari:2
Dio Savskog mosta u Gradišci obrušio se jutros nešto iza 1 čas, a granični prelaz je privremeno zatvoren.
Srećom, u trenutku nesreće niko nije bio na mostu, te nije bilo povrijeđenih.
Granični prelaz Gradiška je privremeno zatvoren, kao i saobraćaj na tom području.
Na terenu je i policija koja reguliše saobraćaj.
Ono što posebno zabrinjava jeste da u tom dijeli ima mnogo kafića, pa je prava sreća kako se niko nije zatekao u tom trenutku u blizini mjesta nesreće, a ni na mostu.
