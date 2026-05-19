Umalo tragedija: Pravo je čudo kako niko nije povrijeđen u obrušavanju dijela mosta u Gradišci

Jutros nešto iza 1 čas, obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, a pravo je čudo kako niko nije povrijeđen u ovom nesreći.

Naime, u neposrednoj blizini mosta, nalaze se brojni ugostiteljski objekti i njihove bašte.

Obrušio se dio Savskog mosta

Ono što je još veća "sreća" u ovoj nesreći jeste da se niko nije nalazio na ili ispod most u trenutku obrušavanja.

Kako se može vidjeti, "pao" je pješački dio, tačnije trotoar.

GP Gradiška

Na sve ovo treba dodati i da su gimnazijalci sinoć imali proslavu mature, a ovaj dio je poznat u Gradišci kao mjesto se se mladi okupljaju u večernjim izlascima.

Podsjećamo, sem mosta i Graničnog prelaza Gradiška, zatvoren je i saobraćaj Ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom.

Oglasio se AMS RS

Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je GP Gradiška. Na GP Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta, saopštio je AMS Srpske.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila - saopštio je AMS Srpske.