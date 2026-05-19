Umalo tragedija: Pravo je čudo kako niko nije povrijeđen u obrušavanju dijela mosta u Gradišci

Autor:ATV
Komentari:0
Jutros nešto iza 1 čas, obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, a pravo je čudo kako niko nije povrijeđen u ovom nesreći.
Naime, u neposrednoj blizini mosta, nalaze se brojni ugostiteljski objekti i njihove bašte.
Ono što je još veća "sreća" u ovoj nesreći jeste da se niko nije nalazio na ili ispod most u trenutku obrušavanja.
Kako se može vidjeti, "pao" je pješački dio, tačnije trotoar.
Na sve ovo treba dodati i da su gimnazijalci sinoć imali proslavu mature, a ovaj dio je poznat u Gradišci kao mjesto se se mladi okupljaju u večernjim izlascima.
Podsjećamo, sem mosta i Graničnog prelaza Gradiška, zatvoren je i saobraćaj Ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom.
Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je GP Gradiška. Na GP Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta, saopštio je AMS Srpske.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
- Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila - saopštio je AMS Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
56
11
52
11
51
11
48
11
43
Trenutno na programu