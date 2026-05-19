Gvardiola napušta Siti? Englezi već pišu šta se krije iza odluke

Pep Gvardiola navodno je obavijestio čelnike Mančester Sitija da će na kraju sezone napustiti klub, pišu britanski mediji.

Katalonski stručnjak ima ugovor do 2027. godine, ali engleski mediji pišu da će dueli protiv Bornmuta i Aston Vile biti njegovi posljednji na klupi Građana.

Čim se informacija pojavila, na Ostrvu su počela nagađanja da odluka dolazi u trenutku velikog pritiska zbog slučaja oko navodnih 115 kršenja finansijskih pravila Premijer lige.

Atletik navodi da bi eventualne sankcije mogle biti veoma ozbiljne, uključujući čak ispadanje iz lige ili izbacivanje iz evropskih takmičenja.

Gvardiola je za deset godina na Etihadu promijenio istoriju kluba, osvojio Ligu šampiona, šest titula prvaka Engleske, tri FA kupa, pet Liga kupova i tri Komjuniti šilda.

Njegova naredna destinacija još nije poznata, ali se sve više spominje Italija, pa čak i reprezentacija “Azura” nakon novog neuspjeha i propuštenog Svjetskog prvenstva.