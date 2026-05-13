Banjalučani uhapšeni zbog prijetnji smrću

Gradiška policija uhapsila je D.L. i B.O. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

”Oštećeni je juče u 17.40 časova prijavio da su mu D.L. i B.O. upućivali prijetnje po život i tijelo”, saopštila je PU Gradiška.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta protiv osumnjičenih lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičom djelu.