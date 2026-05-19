Epidemija se naglo širi, najmanje 118 mrtvih

Epidemija ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo odnijela je živote najmanje 118 ljudi, a zarazilo je više od 390, saopštili su lokalni zvaničnici. Portparol kongoanske vlade potvrdio je da se epidemija širi na nova područja.

U susednoj Ugandi, prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), potvrđena su dva slučaja i jedan smrtni slučaj. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je ovu epidemiju, izazvanu sojem virusa ebole Bundibugjo, krizom javnog zdravlja od međunarodnog značaja, piše BBC .

Kako se smrtonosna epidemija širi, kongoanska vlada pokušava da umiri javnost, ističući da njeni timovi vrijedno rade na praćenju i istrazi sumnjivih slučajeva i da nema razloga za paniku. Međutim, zabrinutost raste jer su novi slučajevi potvrđeni u područjima kao što su Njakunde u provinciji Ituri, Butemba u Severnom Kivuu i grad Goma.

Među zaraženima je i američki ljekar koji radi u DR Kongu, što su potvrdili CDC i medicinska misionarska organizacija za koju je radio. On će biti prebačen avionom u Njemčku na liječenje, javio je CBS njuz, američki partner BBC-ja.

Američki građani pogođeni epidemijom

Iako CDC nije objavio identitet zaražene osobe, medicinska misionarska organizacija Serž je potvrdila da je njihov ljekar, Piter Staford, pozitivan na ebolu. Njegova supruga, dr Rebeka Staford, i još jedna koleginica bili su izloženi virusu dok su liječili pacijente, ali nemaju simptome i nalaze se u karantinu, saopštila je organizacija.

Prema izvorima CBS News-a, najmanje šest američkih građana je bilo izloženo virusu ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo. CDC je saopštio da podržava „bezbjednu evakuaciju malog broja Amerikanaca koji su direktno pogođeni“, ali nije precizirao koliko.

Zdravstveni portal STAT, pozivajući se na svoje izvore, izvještava da američka vlada organizuje transport male grupe Amerikanaca na bezbjednu lokaciju za karantin, vjerovatno u američku vojnu bazu u Njemačkoj, ali ova informacija nije zvanično potvrđena. Na konferenciji za novinare u nedjelju, CDC je odbio da direktno odgovori na pitanja o pogođenim američkim građanima.

Američke mjere za sprječavanje širenja bolesti

Američka agencija za javno zdravlje saopštila je u ponedjeljak da je rizik za Sjedinjene Države relativno nizak, ali je najavila niz mjera za spriječavanje ulaska bolesti u zemlju. Mjere uključuju provjeru putnika koji dolaze iz pogođenih područja i ograničavanje ulaska za sve koji nemaju američki pasoš, a bili su u Ugandi, DR Kongu ili Južnom Sudanu u posljednjih 21 dan.

CDC je najavio saradnju sa avio-kompanijama kako bi se pratili kontakti putnika, kao i povećanje kapaciteta za testiranje i pripremljenosti bolnica. Sjedinjene Države su takođe izdale najviši nivo upozorenja 4, savetujući da se ne putuje u DR Kongo.

Upozorenje SZO i podsjetnik na prošle epidemije

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procijenila je da epidemija u istočnokongoanskoj provinciji Ituri predstavlja krizu javnog zdravlja od međunarodnog značaja, ali još uvijek ne ispunjava kriterijume za proglašenje pandemije.

Uprkos tome, agencija je upozorila da bi pravi obim epidemije mogao biti „mnogo veći“ od prijavljenih brojki i da postoji značajan rizik od lokalnog i regionalnog širenja.

Poređenja radi, tokom najveće epidemije ebole u ​​Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, zaraženo je više od 28.600 ljudi. Ta epidemija, najveća od otkrića virusa 1976. godine, proširila se na Gvineju, Sijera Leone, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju i odnela 11.325 života.

Apel stručnjaka: Poštovanje mjera je ključno

Žan Kaseja, šef Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, ranije je za Bi-Bi-Si rekao da se broj sumnjivih slučajeva približava 400. Naglasio je da je, u odsustvu vakcine i efikasnih lijekova, ključno da se stanovništvo pridržava mjera javnog zdravlja, posebno smjernica za sahranjivanje žrtava ebole.

„Ne želimo da se ljudi zaraze na sahranama“, rekao je za program Newsday na Svjetskom servisu Bi-Bi-Sija. Tradicionalni pogrebni običaji, koji uključuju pranje tijela pokojnika, bili su jedan od glavnih uzroka širenja infekcije tokom velike epidemije prije više od decenije.

Reakcije susednih zemalja

SZO je savjetovala DR Kongo i Ugandu, zemlje sa potvrđenim slučajevima, da sprovedu prekogranično testiranje kako bi sprečile dalje širenje virusa. Takođe je pozvao susedne zemlje da „poboljšaju svoju pripremljenost i spremnost“ i pojačaju nadzor u zdravstvenim ustanovama i lokalnim zajednicama.

Susedna Ruanda je najavila da će pojačati kontrole duž granice sa DR Kongom kao „mjeru predostrožnosti“, dok je Nigerija saopštila da „pažljivo prati situaciju“.

