Gačić čeka dijete sa djevojkom s kojom je varao Gogu?

Pjevačica Goga Babić okončala je bračnu zajednicu sa svojim kolegom Markom Gačićem poslije osam godina zajedničkog života.
Njihova romansa smatrana je izuzetno harmoničnom, a sama proslava vjenčanja ostala je urezana u pamćenje javnosti kao jedan od najglamuroznijih događaja na domaćoj javnoj sceni.
Naime, kada su izgovarali sudbonosno "da" u crkvi Pokrova presvete Bogorodice na Zvezdari, gdje su ujedno i krstili svoju ćerku, mlada je blistala u bogatoj i raskošnoj venčanici.
Kuma na vjenčanju sa pjevačicine strane bila je njena koleginica i prijateljica Tamara Milutinović, dok je mladoženji kumovao drug iz djetinjstva.
Poštujući narodne običaje, ispred hrama su ih dočekali trubači, a folk zvijezda Brena bila je među prvim gostima koja je zaigrala uz muziku sa tada vidno nasmijanim i srećnim mladencima.
S obzirom da je svadba bila zakazana samo dan pred Brenin rođendan, mladenci su riješili da pjevačici prirede nezaboravno iznenađenje i naprave tortu sa njenim likom.
Podsjetimo, o krahu braka Marka i Goge Gačić danima je brujala javnost. Njih dvoje su nedavno potpisali papire za razvod braka, a kako sada prenose domaći mediji, Marko navodno čeka dijete sa novom partnerkom.
Kako se navodi, Marko i njegova nova partnerka su presrećni zbog toga što će postati roditelji.
"Marko i njegova partnerka su presrećni. To su oboje željeli. Kruna tajne ljubavi stiže za šest mjeseci. Buduća mama se osjeća odlično, a Marko joj ispunjava sve trudnicke želje. Mali broj ljudi zna ovu informaciju, ali sada će svi da se raduju - priča izvor za Blic.
