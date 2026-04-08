Nijemci otkrili istinu o cijenama auta

ATV
08.04.2026 21:50

Foto: Mike Bird/Pexels

Najnovije istraživanje njemačkog ADAC-a pokazalo je da kupci u mnogim slučajevima mogu ostvariti značajne popuste, a u pojedinim primjerima uštede prelaze i 10.000 evra.

Analiza se temelji na 112 analiziranih kupovina sprovedenih između kraja januara i sredine februara 2026. godine, a rezultati jasno pokazuju da konačna cijena uvelike zavisi o modelu, proizvođaču i načinu prodaje.

Prosječan popust kod automobila s klasičnim motorima iznosio je oko devet odsto, dok su električni modeli bili nešto povoljniji s prosječnim sniženjem od 12 procenata. Razlika između njih, međutim, nije bila toliko velika koliko se možda očekivalo.

Kod pojedinih modela uštede su posebno izražene. Primjera radi, kod BMW-a iX1 prosječan popust dostigao je čak 18.8 odsto, što znači više od 11.000 evra nižu cijenu u odnosu na početnu.

S druge strane, postoje i modeli kod kojih gotovo da nema prostora za pregovore. Dacia Duster Hybrid 140 i LeapmotorT03 nudili su minimalne popuste - od nula do 1.3 odsto - a u nekim slučajevima kupci su dobijali tek dodatnu opremu umjesto niže cijene.

Istraživanje je pokazalo i koliko dodatna oprema može uticati na konačnu cijenu. Tako su kod Mercedesa C 220d dodatne opcije povećale cijenu za više od 13.000 evra, dok su kod MG ZS Hybrid+ iznosile tek nekoliko stotina evra.

Važnu ulogu igra i način prodaje. Primjera radi, Mercedes-Benz sve više koristi takozvani agencijski model, u kojem trgovci nemaju slobodu formiranja cijena. U takvim slučajevima popusti su unaprijed definisani - u ovom istraživanju iznosili su oko sedam odsto, bez mogućnosti dodatnog snižavanja.

Za kupce to znači jedno - cijena iz kataloga često je tek polazna tačka.

Stručnjaci savjetuju da se uvijek uporedi više ponuda, jer razlike među trgovcima mogu biti značajne. Takođe, vrijedi pregovarati jer početni popust često nije konačan. Dodatnu uštedu moguće je ostvariti i kupovinom vozila sa zalihe, dok se proizvođačke akcije često već d‌jelimično uračunavaju u oglašene cijene.

Zaključak je jasan: ko se dobro informiše i pregovara, može značajno smanjiti cijenu novog automobila, navodi "Tportal".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

