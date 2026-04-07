Jedno dugme u autu mnogi koriste a može da vas ubije

S dolaskom toplijih dana sve češće koristimo klima-uređaje u automobilima. Stručnjaci upozoravaju na potencijalne opasnosti nepravilnog korištenja jedne funkcije koja se često zanemaruje.

Doktorka Kristabel Akinola upozorila je na društvenim mrežama da dugotrajno korištenje dugmeta za recirkulaciju vazduha može biti opasno. Riječ je o funkciji koja omogućava da klima-uređaj koristi isti vazduh unutar vozila, umjesto da uvlači svježi vazduh izvana. Time se automobil brže hladi i smanjuje se potrošnja goriva, a ujedno se može spriječiti ulazak neugodnih mirisa i izduvnih gasova plinova.

"U vašem automobilu je dugme čije vas korištenje može ubiti u roku od dva-tri sata", upozorava doktorka.

Problem nastaje kada je recirkulacija uključena duže vrijeme. U tom slučaju dolazi do nakupljanja ugljen-dioksida koji putnici izdišu, dok nivo kiseonika postepeno opada.

Porodica zamalo stradala

Akinola je tako opisala i slučaj petočlane porodice koja je zamalo stradala tokom putovanja jer je jedno dijete prije polaska slučajno uključilo tu funkciju. Tokom vožnje svi su putnici počeli osjećati pospanost, a vozač je na kraju izgubio svijest i sletio sa puta, piše "HAK revija".

Naučna istraživanja potvrđuju te tvrdnje. Studija objavljena u časopisu "Envajromental Sajens end Polušn Riserč" pokazuje da nivo ugljen-dioksida u vozilu može brzo porasti ako je recirkulacija uključena duže od 20 minuta, posebno kada se u automobilu nalazi više osoba.

Iako mnogi moderni automobili imaju sisteme koji automatski regulišu kvalitet vazduha, vozači bi ipak trebali biti oprezni. Zamagljeni prozori, osjećaj umora ili manjak koncentracije mogu biti znak da je vrijeme za isključivanje recirkulacije i puštanje svježeg vazduha u vozilo.