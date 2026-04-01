Kako prepoznati da vam je automatski mjenjač u kvaru?

Automatski mjenjači su godinama postali sinonim za udobnost, ali kada počnu da pokazuju prve znake slabosti, stvari se brzo mogu pretvoriti u skup problem. Jedan od najneprijatnijih simptoma je proklizavanje mjenjača, situacija u kojoj motor pojačava obrtaje, ali automobil ne ubrzava kako bi trebalo.

Ukratko, ima puno buke, ali nema dovoljno pravog efekta. Takvo ponašanje znači da prenos obrtnog momenta između motora i točkova više ne funkcioniše kako treba.

Razlog može biti nekoliko stvari, od premalo ulja u mjenjaču do ozbiljnog unutrašnjeg habanja, a najgore što vozač može da uradi jeste da ignoriše problem i nastavi da vozi kao da se ništa ne dešava.

Kako prepoznati prve simptome?

Najklasičniji znak je nagli porast obrtaja bez adekvatnog ubrzanja. Ovo se najčešće osjeća prilikom kretanja, prebacivanja iz prve u drugu brzinu ili tokom jakog ubrzanja prilikom preticanja. U tom trenutku, mjenjač kao da "traži" drugu brzinu, ali ne uspeva odmah da je uhvati. Još jedan važan simptom je kašnjenje u uključivanju D ili R.

Savjeti Ovim potezom uništavate motor

Ako prebacite ručicu iz položaja za parkiranje u D ili "rikverc" i automobil ne reaguje odmah, ovo je upozorenje koje ne treba ignorisati. Još je gore ako dođe do trzanja ili trzanja. Treći znak je grubo, neravnomjerno ili nasumično trzanje promjene brzina, piše Jutarnji.hr

Moderni automatski menjači trebalo bi da rade gotovo neprimetno. Kada počnu da kucaju, trzaju ili povremeno mijenjaju brzine normalno, a povremeno i haotično, to često znači da elektronika pokušava da kompenzuje mehanički problem u pozadini.

Postoje i ozbiljniji simptomi, kao što je „ispadanje“ iz brzine tokom vožnje, kada automobil nakratko gubi snagu kao da je u neutralnom položaju. Ovo nije samo kvar, već i bezbjednosni rizik. Dodatni alarmi uključuju miris paljevine iz mjenjača, upozoravajuća svjetla na kontrolnoj tabli i neobične zvukove poput zviždanja, škripanja ili kucanja.

Zašto automatski mijenjač počinje da proklizava

Najjednostavniji i najjeftiniji uzrok može biti nizak nivo ulja u mijenjaču ili pregrevanje. Ako nema dovoljno ulja, hidraulični pritisak pada i menjač više ne može pravilno da uključuje brzine. Ako se ulje pregreje ili degradira, gubi svoja svojstva podmazivanja i problem se dodatno ubrzava. Još jedna uobičajena tačka kvara su istrošeni sklopovi diskova i solenoidi.

Hronika Sabahudin zapalio bivšoj ženi kuću, auto, motor

Postoje i problemi sa blokom hidrauličnih ventila, začepljenim filterom ili istrošenom pumpom za ulje. U nekim slučajevima, krivac može biti pretvarač obrtnog momenta, ili ponekad čak i softverska greška u upravljačkoj jedinici. Drugim riječima, uzroci mogu biti banalni, ali i veoma ozbiljni. Zato je važno reagovati odmah, dok je šteta još ograničena.

Šta uraditi čim se pojave simptomi?

Prvo pravilo je: ne odlažite. Svako proklizavanje generiše dodatnu toplotu i ubrzava unutrašnje habanje. Ono što danas može biti samo nedostatak ulja, za nekoliko stotina kilometara može postati potpuni kvar mjenjača. Prvi korak je provera stanja i nivoa ulja, ako konstrukcija vozila to dozvoljava.

Ponekad, dolivanje ili zamjena ulja rešava problem ili bar sprečava njegovo brzo pogoršanje. Ali to nije magično rješenje za sve. Aditivi i "čudotvorna" hemija najčešće ne rješavaju ništa ozbiljno, a ponekad čak mogu i pogoršati problem. Ako simptomi potraju, automobil treba što pre odvesti u specijalizovani servis za automatske mjenjače.

Popravka ne mora uvijek biti katastrofalno skupa; ponekad je dovoljno zamjeniti solenoid, zaptivku ili drugi pojedinačni dio. Međutim, ako se problem zanemari, slijedi skupa rekonstrukcija ili zamjena cijelog mjenjača. Hladno vreme takođe može dodatno pojačati simptome, jer se ulje u mjenjaču zgušnjava na niskim temperaturama.

Ako problemi nestanu nakon zagrijavanja, to nije razlog za opuštanje, već još jedan znak da nešto nije u redu. Zaključak je jednostavan - proklizavajući automatski mjenjač se ne popravlja sam od sebe. Što prije reagujete, veća je šansa da ćete proći sa manjim računom i bez mnogo većih posljedica.

