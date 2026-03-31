Apel vozačima: Sačekajte sa zamjenom guma

Vozačima se savjetuje da ne žure sa zamjenom zimskih pneumatika zbog trenutnih vremenskih uslova.

Iako se kalendarski približavamo 1. aprilu, datumu kada prestaje zakonska obaveza korišćenja zimskih pneumatika, Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije upućuje važan apel svim vozačima da ne žure sa zamjenom, jer trenutni vremenski uslovi, sa obilnim padavinama i temperaturom koja je i dalje niska, čine ljetnje gume nebezbjednim izborom.

"Letnji pneumatik na temperaturama ispod 7 stepeni gubi svoju elastičnost, što značajno produžava zaustavni put i smanjuje stabilnost vozila, rekao je za Tanjug pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Mirko Koković.

Savjet vozačima je da sačekaju stabilizaciju vremena, naveo je Koković i istakao da "bezbednost nas i naše porodice nema cenu, a nekoliko dodatnih dana vožnje na zimskim pneumaticima neće oštetiti pneumatik onoliko koliko jedna greška na klizavom putu može da košta".

On je podsetio vozače da je minimalna šara zimskih pneumatika 4 mm, dok ljetnji pneumatici moraju da imaju šaru čija je dubina viša od 1,6 mm.

"Posebno želimo da skrenemo pažnju na pješake, odnosno jednu od ranjivih kategoriju učesnika u saobraćaju, koji imaju udio i do 26 odsto u ukupnom broju smrtno stradalih lica u saobraćaju na putevima Republike Srbije. Skoro svako četvrto smrtno stradalo lice je pješak, a polovina njih je starija od 65 godina", rekao je Koković.

Obilne kiše i loša vidljivost drastično povećavaju rizik od nezgoda u saobraćaju. Kada pada jaka kiša, vozači imaju znatno manji pregled situacije na putu, dok pješaci, zaklonjeni kišobranima i kapuljačama, često ne mogu adekvatno da procene brzinu vozila koja im se približavaju, napomenuo je Koković.

"Apelujemo na vozače da u naseljenim mestima i zonama škola maksimalno smanje brzinu, prilagode je uslovima saobraćaja i stanju puta, jer je na mokrom kolovozu svaka sekunda reagovanja presudna. Poseban apel pješacima da kolovoz prelaze isključivo na pješačkim prelazima i da budu dodatno oprezni", naglasio je Koković.

Poslije duge zime, rekao je Koković, na pragu smo ljepšeg vremena koje će na naše ulice izmamiti veliki broj motociklista, mopedista, biciklista i vozača električnih trotineta, a to su takođe ranjive kategorije učesnika u saobraćaju koji čine polovinu poginulih lica u saobraćaju na našim putevima.

"Nakon duge zimske pauze, vozači automobila se ponovo navikavaju na prisustvo dvotočkaša, koji su zbog svoje siluete teže uočljivi. Pozivamo motocikliste da ne precjenjuju svoje sposobnosti i stanje asfalta koji je još hladan pa stepen prijanjanja nije onakav kakav bi trebalo da bude, a vozače automobila podsjećamo da redovno provjeravaju 'mrtav ugao', da koriste migavce i pomenute ranjive učesnike u saobraćaju doživljavaju kao ravnopravne učesnike u saobraćaju", istakao je Koković.

Prema njegovim riječima, samo uz uzajamno poštovanje i maksimalnu opreznost možemo da osiguramo da početak proljećne sezone prođe bez tragičnih posljedica.

I ove godine zabilježen je opadajući trend stradalih lica u saobraćaju, trenutno je 20 odsto manje poginulih u odnosu na isti period prošle godine.

"Cilj je da opadajući trend stradanja bude što veći, težeći ka jedino prihvatljivom 'VIZIJI NULA' stradalih u saobraćaju. To je jedino moguće 'ZAJEDNO I BEZBEDNO'. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge", rekao je Koković, prenosi B92.