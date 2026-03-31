Ova greška kupaca koja ih može stajati para i nervi

Kupili ste odjeću koja vam nije odgovarala ili ste požalili kupovinu, ali vam je u prodavnici rečeno da ne primaju povrat? Važno je znati da trgovac nije obavezan da primi ispravan proizvod nazad, čak i ako je u savršenom stanju i sa svim etiketama.

"Nažalost, Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa povrat novca za ispravan proizvod. Predlagali smo izmjene zakona, ali potrošači to nisu podržali. Zato je najbolje pokušati zamijeniti proizvod za neki drugi u istoj vrijednosti, u skladu sa dobrim trgovačkim običajima. Ako trgovac to ne želi, možete poslati prijavu državnim inspektorima sa objašnjenjem kada ste bili u prodavnici i da nisu pristali na zamjenu", poručuju iz Zadruge za zaštitu potrošača.

Savjetuju i da dobro razmislite da li sljedeći put kupovati u prodavnici koja ne omogućava povrat ili zamjenu proizvoda, i da o takvim praksama obavestite prijatelje.

Internetske kupovine

Ako kupujete preko interneta ili na daljinu, zakon vam daje pravo da proizvod vratite u roku od 14 dana od prijema.

Neki trgovci omogućavaju besplatan povrat bez objašnjenja, dok drugi traže da kupac plati troškove povrata ako je proizvod ispravan.

Ako proizvod stigne neispravan, troškove povrata snosi trgovac.

U fizičkim prodavnicama trgovci mogu odbiti povrate i zamjene, ali ovo važi samo za ispravne proizvode.

Ako proizvod reklamirate zbog materijalnog nedostatka, imate pravo na:

  • zamjenu
  • popravku
  • sniženje cijene

Rok za reklamaciju nedostatka je 2 mjeseca od kada ga uočite, a potrošač se može pozvati na zakonska prava, prenosi Telegraf.

