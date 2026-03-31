Ova greška kupaca koja ih može stajati para i nervi

Kupili ste odjeću koja vam nije odgovarala ili ste požalili kupovinu, ali vam je u prodavnici rečeno da ne primaju povrat? Važno je znati da trgovac nije obavezan da primi ispravan proizvod nazad, čak i ako je u savršenom stanju i sa svim etiketama.

"Nažalost, Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa povrat novca za ispravan proizvod. Predlagali smo izmjene zakona, ali potrošači to nisu podržali. Zato je najbolje pokušati zamijeniti proizvod za neki drugi u istoj vrijednosti, u skladu sa dobrim trgovačkim običajima. Ako trgovac to ne želi, možete poslati prijavu državnim inspektorima sa objašnjenjem kada ste bili u prodavnici i da nisu pristali na zamjenu", poručuju iz Zadruge za zaštitu potrošača.

Savjetuju i da dobro razmislite da li sljedeći put kupovati u prodavnici koja ne omogućava povrat ili zamjenu proizvoda, i da o takvim praksama obavestite prijatelje.

Internetske kupovine

Ako kupujete preko interneta ili na daljinu, zakon vam daje pravo da proizvod vratite u roku od 14 dana od prijema.

Neki trgovci omogućavaju besplatan povrat bez objašnjenja, dok drugi traže da kupac plati troškove povrata ako je proizvod ispravan.

Gradovi i opštine Hrabra radnica koja se suprotstavila pljačkašu mogla bi da dobije nagradu od 5.000 KM

Ako proizvod stigne neispravan, troškove povrata snosi trgovac.

U fizičkim prodavnicama trgovci mogu odbiti povrate i zamjene, ali ovo važi samo za ispravne proizvode.

Ako proizvod reklamirate zbog materijalnog nedostatka, imate pravo na:

zamjenu

popravku

sniženje cijene

Rok za reklamaciju nedostatka je 2 mjeseca od kada ga uočite, a potrošač se može pozvati na zakonska prava, prenosi Telegraf.