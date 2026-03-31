Tri biljke koje treba orezati prije nego što temperature porastu

Dolazak proljeća donosi mnogo posla u dvorištu, posebno poslije surove zime. Dok sadite, presađujete biljke i sređujete baštu za sezonu rasta, možda ćete željeti da odvojite vrijeme i za orezivanje. Čak i dok izlaze iz faze mirovanja, neka stabla, žbunovi, grmovi i cvijeće mogu imati koristi od sređivanje prije nego što se temperature ozbiljno povećaju.

Evo biljaka koje treba orezati u aprilu prije nego što proljećni rast ''eksplodira''.

1. Korjenovci

Korjenovci se sade u novembru kako bi u proljeće dali zaista zapanjujuće cvjetove. Ali čak i ako su već godinama u vašem dvorištu, neke sorte se ne bi smjele orezivati dok proljećni cvjetovi potpuno ne prođu.

Posebno, crveni i žuti korjenovci najbolje je da se ne sijeku dok njihovi zapanjujući proljećni cvjetovi ne uvenu. Da bi ostali što šareniji, uklonite grane starije od tri godine.

2. Ruže

Većina baštovana nastoji da ružama pruži najbolje šanse da daju lijepe cvjetove, a za iskusne to znači orezivanje u proljeće.

U većini klimatskih zona, mart i početak aprila predstavljaju idealno vrijeme između posljednjih mrazeva i pupanja. Ako se čeka predugo, cvjetanje može kasniti i za mjesec dana ili više.

- Uklonite sve mrtve ili oštećene stabljike i otvorite centar biljke kako bi vazduh i sunčeva svjetlost bolje prodre - savjetuje Ves Harvel, rozarista i hortikulturista.

3. Hortenzije

Bašte mnogih ljudi ne djeluju potpuno pune dok hortenzije ne procvjetaju. Ako želite da iz svojih grmova izvučete maksimum, orezivanje treba obaviti što prije.

Stručnjaci ističu da je mart vjerovatno posljednje vrijeme kada ćete morati orezati ove vrste hortenzija, koje cvjetaju na novim granama kako se vrijeme zagrijava. Pravilno orezivanje u pravo vrijeme može udvostručiti broj cvjetova, pa oblikujte i skratite biljke prije nego što bude kasno. Ponekad to znači skraćivanje starih stabljika do zdravih pupoljaka.

Šta ne treba orezivati u proljeće?

Čak i ako ste pripremili makaze i sve dezinfikovali, nemojte se previše "zanositi" sa sječenjem. Postoji nekoliko popularnih biljaka koje je najbolje ostaviti netaknute tokom proljeća.

Cvijeće, stabla i žbunovi poput forsitije, rododendrona, magnolije, vejgele, kolumbina, ljubičice i drugih imaju važne funkcije ili prolaze kroz značajne promjene u proljeće. U tim slučajevima najbolje je sačekati kraj cvjetanja prije orezivanja, ali se preporučuje da istražite specifičnu vrstu i njeno ponašanje u vašoj klimi kako biste odredili najbolji pristup.

