Ova prihrana je spas za ruže: Naprskajte ih prije 5. aprila i cvjetaće sve do jeseni

ATV
30.03.2026 08:35

Ова прихрана је спас за руже: Напрскајте их прије 5. априла и цвјетаће све до јесени

Možete vi te ruže da orežete i pod konac, ali ako ih sad ne nahranite kako treba, džabe ste krečili, ostale su samo na pola posla. Prirodna prihrana ruža zapravo vam je tu, pod nosom, u frižideru, dok vi trošite pare na otrovnu hemiju iz poljoprivrednih apoteka.

Malo kvasca i mlijeka bukvalno ‘budi’ korijen i tjera biljku da izbaci gomilu pupoljaka tamo gdje bi inače raslo samo lišće. Ako ovo preskočite, grmovi će celo leto biti kržljavi. Košta vas veoma malo i dva minuta posla, a razlika se vidi čim krene prvo cvjetanje.

Gradovi i opštine

Uskoro novo poskupljenje u bh. gradu

Kako djeluje prirodna prihrana ruža na rane pupoljke?

Svježi pekarski kvasac i obično mlijeko stvaraju moćnu biološku mješavinu. Ovaj rastvor obiluje vitaminima B kompleksa i fitohormonima koji stimulišu snažan razvoj korijena, ubrzavaju cvjetanje i uspješno štite osjetljive listove od ranih proljećnih gljivičnih infekcija.

Korijen usvaja ove materije gotovo trenutno. Aktivne gljivice iz kvasca mijenjaju strukturu zemljišta, razgrađuju teške organske materije i pretvaraju ih u lako dostupnu hranu. Biljka tako troši manje energije na crpljenje vlage, a višak snage usmjerava u formiranje krupnih pupoljaka. Zaboravite na blijede latice i opadanje listova čim upeče sunce.

Tačan recept za rastvor iz frižidera koji budi cvjetove

Da bi domaće đubrivo za cvijeće pokazalo pun potencijal, morate ga pravilno aktivirati prije upotrebe. Rastvor se pravi brzo, ali traži strogo poštovanje koraka. Topla voda je okidač za gljivice, dok običan beli šećer djeluje kao gorivo za proces vrenja.

Zdravlje

Opasna "tiha bolest" prvo se ispolji u ustima: Obratite pažnju na prve znakove

Uradite sljedeće korake:

  • Uzmite jednu kocku svježeg kvasca od četrdeset grama.
  • Rastvorite je u tačno jednom litru tople vode zajedno sa supenom kašikom šećera.
  • Dodajte jedan decilitar mlijeka sobne temperature i blago promiješajte.
  • Ostavite tečnost da odstoji najmanje dva sata na toplom mjestu dok ne zapjeni.
  • Sipajte dobijenu smjesu u kantu i dodajte još devet litara odstajale vode.

Pripremljenu tečnost odmah prebacite u prskalicu. Temeljno isprskajte mlade listove, a ostatkom obilno zalijte zemlju oko korena. Dobijate deset litara vrhunske tečnosti koja predstavlja savršen rastvor iz frižidera za zaštitu bašte. Pravilno doziranje sastojaka pravi razliku između bujnog grma i sprženog korokena.

Hronika

U dvorištu srednje škole u Mostaru izgorjelo šest automobila

Zbog čega je hrana za ruže efikasna samo proke početka aprila

Biljke se bude krajem marta i korijen sad grozničavo traži hranu. Ako ovo uradite tek u maju, zakasnili ste – prirodna prihrana ruža tad više nema isti efekat jer je grm već istrošio svu energiju. Zato je prskanje prije 5. aprila idealan trenutak.

Mliječne kiseline prave tanak film preko mladih grana koji radi kao živi štit protiv buđi i crnih pjega. Pravovremena njega ruža u proljeće određuje koliko će cvjetova uopšte preživjeti ljetnu žegu. Biljka koju nahranite na vrijeme imaće čvrstu stabljiku i list koji ne žuti na prvom suncu.

Česte greške kada koristite ovo sredstvo za bujnije cvjetanje

Mnogi početnici naprave savršenu smjesu, a onda unište efekat pogrešnom primjenom. Osnovno pravilo glasi da se prirodna prihrana ruža nikada ne sipa direktno na suvu zemlju. Prethodno obilno zalijte zonu oko stabljike običnom vodom. Zalivanje po vlažnoj zemlji sprečava šok i oštećenja onih najsitnijih korjenskih dlačica koje piju hranu.

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Druga greška jeste tretiranje po jakom suncu. Kapljice tečnosti na listovima djeluju kao male lupe i mogu izazvati teške opekotine. Zato uvijek birajte rani jutarnji časovi za rad ili sačekajte kasno popodne kada temperatura padne. Ovakvo sredstvo za bujnije cvjetanje traži disciplinu, ali vraća višestruko.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

Svijet

Horor u liftu: Devojčica propala sa 14. sprata

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Organizaciju "Muslimanska braća" proglasiti terorističkom

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde danas poručuju?

3 h

0
Земљотрес у Хрватској

Region

Zemljotres u Hrvatskoj

3 h

0

Više iz rubrike

Не бацајте стари хљеб: Ево како га можете искористити за чишћење

Savjeti

Ne bacajte stari hljeb: Evo kako ga možete iskoristiti za čišćenje

1 d

0
Смрскан аутомобил у Загребу

Savjeti

U slučaju nevremena nikada ne parkirajte automobil na ovim mjestima

1 d

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Savjeti

Koliko ljuski od luka je potrebno za najljepšu boju vaskršnjih jaja?

1 d

0
Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

Savjeti

Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

2 d

0

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

U petak počinje isplata martovskih penzija

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

