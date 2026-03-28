Ne bacajte stari hljeb: Evo kako ga možete iskoristiti za čišćenje

Postoje kućni trikovi koji se prenose generacijama, a neki od njih iznenađuju svojom jednostavnošću.

Jedan takav dolazi iz bakine kuhinje i uključuje neočekivano rješenje – obični bijeli hljeb kao sredstvo za uklanjanje mrlja, masnoće i otisaka prstiju sa zidova i kuhinjskih ormarića.

Tajna besprijekorno čiste kuhinje

Kako piše Pallavi Mehra za portal The Kitchn, ovaj trik je naučila od svoje bake, koja je bila poznata po besprijekorno čistoj kuhinji. Kada bi kap masnog sosa završila na zidu ili kuhinjskim elementima, ona bi jednostavno uzela komad mekanog bijelog hljeba i laganim tapkanjem uklonila mrlju.

Postupak: Kako pravilno koristiti hljeb za čišćenje?

Postupak je veoma jednostavan i ne zahtijeva nikakve dodatne preparate:

Uzme se kriška bijelog hljeba.

Ukloni se kora.

Sredina se presavije ili oblikuje u kompaktnu kuglicu.

Hljeb se lagano prisloni na mrlju i tapka po površini – važno je ne trljati.

Kada hljeb upije nečistoću, okrene se na čistu stranu i postupak ponavlja dok mrlja potpuno ne nestane.

Zašto ovaj trik zaista radi?

Iako na prvi pogled djeluje neobično, iza ovog trika stoji logično objašnjenje. Mekana, sunđerasta struktura hljeba omogućava mu da prodre u sitne pore površine bez oštećenja. Istovremeno, gluten djeluje kao blago „ljepilo“ koje vezuje čestice prašine, masnoće i pigmenata, uklanjajući ih bez razmazivanja.

Važne napomene za najbolji efekat

Autorka navodi da je ovu metodu koristila više puta za uklanjanje tvrdokornih mrlja, ističući da je ovo jeftino rješenje koje ne zahtijeva upotrebu jakih hemikalija. Ipak, treba imati na umu sljedeće:

Vrsta hljeba: Neophodno je koristiti mekani bijeli hljeb. Tvrđe vrste, poput integralnog, ražanog ili bageta, nisu pogodne jer nemaju odgovarajuću strukturu.

Osjetljive površine: Osim na zidovima i ormarićima, metoda se može bezbijedno koristiti i na osjetljivijim površinama, kao što su tapete.

Ovaj jednostavan trik još jednom potvrđuje da se efikasna rješenja za svakodnevne probleme često već nalaze u našoj kuhinji, prenosi Blic.