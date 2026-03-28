U Velikom Blašku voda došla do kuća

Nakon obilnih padavina, u mjestu Veliko Blaško na dionici prema Prnjavoru je voda došla do kuća.

U Republici Srpskoj zabilježen je umjeren, a lokalno i izraženiji porast vodostaja usljed ostvarenih padavina. "Sve rijeke na kojima Republički hidrometeorološki zavod obavlja monitoring ispod kota redovne odbrane od poplava", saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Društvo Sve rijeke ispod kota redovne odbrane od poplava

