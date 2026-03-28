U slučaju nevremena nikada ne parkirajte automobil na ovim mjestima

Смрскан аутомобил у Загребу
Foto: HRT Radio Sljeme/Facebook/Screenshot

Ako tokom nevremena birate između više parking mjesta, najoprezniji treba da budete uz velika, stara stabla sa širokom i gustom krošnjom. Razlog je jednostavan. Što je krošnja veća, vjetar na nju djeluje jačom silom.

Ako je pritom tlo natopljeno, a korijen oslabljen ili ograničen urbanim uslovima, stablo može da izgubi stabilnost i bez prethodno vidljivog pucanja debla, piše tportal.hr. Zbog toga su u gradovima posebno problematična stabla koja spolja djeluju potpuno zdravo, a zapravo imaju narušenu mehaničku stabilnost.

цеста-аутопут-ноћ-26082025

Svijet

Drama na auto-putu: Policija jurila drogiranog vozača u ukradenom vozilu

Poseban oprez uz brezu

Kada je riječ o vrstama, veći oprez potreban je kod stabala poznatih po plitkom ili površinskom korenskom sistemu, posebno ako su visoka i izložena vjetru. U toj grupi često se spominju, na primjer, breze i smrča, jer takav tip korijena u vlažnom i rastresitom tlu smanjuje otpornost na obaranje vjetrom.

U gradu su opasna i stabla iz “asfalta”

Jedan od najvećih problema u gradovima nije samo vrsta drveta, nego i način na koji ono raste. Stabla zasađena u malim otvorima u asfaltu, uz ivičnjake, saobraćajnice, parkinge i ispod mreže podzemnih instalacija često nemaju dovoljno prostora za normalan razvoj korijena.

Zbog toga korijen ostaje plići, deformisan ili oštećen, a cijelo stablo mehanički slabije nego što izgleda na prvi pogled. Upravo zato mjesto gdje stablo raste ponekad je jednako važno kao i sama vrsta.

Вода носила ауто и возача

Gradovi i opštine

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

To znači da je tokom nevremena posebno rizično da parkirate auto ispod stabala koja rastu uz put, između trotoara i ulice, uz tramvajske trase, pored gradilišta ili na mjestima gdje su nedavno izvođeni radovi na cijevima, kablovima i infrastrukturi.

Ako vidite ove znakove, ne parkirajte ni na minut

Bez obzira na vrstu, auto ne treba da ostavljate ispod stabla koje pokazuje jasne znakove oštećenja. To uključuje:

  • napuklo deblo,
  • veliku suvu granu,
  • nagnut trup,
  • podignuto tlo oko korijena,
  • šupljine u deblu,
  • gljive na kori ili pri dnu stabla, kao i
  • krošnju koja djeluje neuravnoteženo ili već djelimično polomljeno.

Takvi znaci ne znače uvijek da će stablo odmah pasti, ali u kombinaciji sa jakim vetrom predstavljaju ozbiljan rizik i za vozila i za prolaznike.

Марија Захарова-07032026

Svijet

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

U kontekstu aktuelnog nevremena, najgora odluka je da ostavite automobil pod starim drvoredima, ispod velikih krošnji uz saobraćajnice, uz stabla koja su vidljivo nagnuta ili oštećena, kao i pored stabala stisnutih u uske asfaltne otvore.

Ako baš morate da parkirate na otvorenom, sigurnije je da birate čistiji prostor dalje od visokog zelenila, čak i ako to znači nekoliko minuta duže hoda, prenosi Mondo.

Pročitajte više

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

Svijet

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

3 h

0
Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

Ljubav i seks

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

3 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

4 h

2
Умор главобоља

Zdravlje

Ponedjeljak poslije pomjeranja sata je najteži: Evo kako da ublažite simptome

4 h

0

Više iz rubrike

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Savjeti

Koliko ljuski od luka je potrebno za najljepšu boju vaskršnjih jaja?

6 h

0
Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

Savjeti

Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

21 h

0
Струјни осигурач

Savjeti

Ovo je znak za ozbiljnu opasnost u domu: Trebate hitno da reagujete

22 h

0
Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

Savjeti

Hrana se nikada više neće lijepiti za tiganj uz pomoć ovog trika

23 h

0

