Hrana se nikada više neće lijepiti za tiganj uz pomoć ovog trika

27.03.2026

20:26

Храна се никада више неће лијепити за тигањ уз помоћ овог трика

Jedan od gorih scenarija koji domaćici može da se dogodi u kuhinji je taj da se hrana koju satima sprema zalijepi za tiganj. Onda slijedi mukotrpan napor da odlijepi hranu, a na kraju i temeljno pranje, jer ribanje, naravno, nije preporučljivo.

Skoro svi tiganji imaju podlogu na unutrašnjoj strani, koja sprečava lijepljenje hrane u toku prženja, međutim, ta podloga se vremenom oštećuje, pa koliko god ulja da stavite hrana se nekako zalijepi.

Srećom, i za ovaj problem postoji vrlo jednostavno rješenje.

Detaljan postupak

Prvo što treba da uradite jeste da dobro operete tiganj deterdžentom za pranje posuđa.

Kada ga isperete, dobro ga obrišite suvom, pamučnom krpom da ne ostane ni kap vode.

Tiganj zatim zagrijte na jakoj vatri, a kada krene da se dimi, sklonite ga s ringle. Na dno tiganja ravnomjerno rasporedite oko dvije kašike soli, odnosno toliko da so prekrije dno. Tiganj vratite na zagrijanu ringlu, pa sačekajte oko jedan minut.

Zatim, ubrusom detaljno uklonite sve ostatke soli, a onda tiganj vratite na ringlu i sipajte ulje. Kada se ulje zagrije, tiganj je spreman za korišćenje i prženje hrane.

Na ovaj način ćete stvoriti poseban zaštitni sloj na dnu posude, zahvaljujući kom se hrana neće lijepiti i zagorjeti, prenosi Blic.

