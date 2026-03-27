Novak Đoković napravio pravi haos nasred ulice

Autor:ATV
27.03.2026
19:49
Komentari:0
Najbolji teniser svih vremena, GOAT ovog sporta, Novak Đoković slobodno vrijeme provodi u Beogradu, gdje se priprema za iduće turnire na kojima će učestvovati.
Međutim, iskoristio je i priliku da posjeti koncert svog prijatelja u srpskoj prijestonici - Konstantinosa Argirosa.
Novak Đoković i Argiros su prijatelji od ranije, pošto je i tokom boravka u Atini Nole provodio vrijeme sa njim.
Njih dvojica su tako zajedno pjevali, pa i igrali, te je Novak sada njemu posvetio pažnju.
Međutim, to nije bilo sve što smo vidjeli od Đokovića. Jedna od najljepših Srpkinja se slikala s njim na koncertu, a onda je novi snimak postao apsolutno viralan na društvenim mrežama.
Đoković je poslije koncerta krenuo ka svom domu, a susreli su ga muzičari na parkingu, a Novak je zapjevao s njima.
Svi zajedno su izveli hit pjesmu pokojnog pjevača Marinka Rokvića “Skitnica”, prenosi "Telegraf".
Novak Djokovic in Belgrade casually walking in the dark without any bodyguards and singing with street musicians. 🇷🇸— Danny (@DjokovicFan_) March 27, 2026
Humble legend.pic.twitter.com/hIGupNdsus
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
15
20
12
20
11
20
10
20
00
Trenutno na programu