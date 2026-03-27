Novak Đoković napravio pravi haos nasred ulice

Najbolji teniser svih vremena, GOAT ovog sporta, Novak Đoković slobodno vrijeme provodi u Beogradu, gdje se priprema za iduće turnire na kojima će učestvovati.

Međutim, iskoristio je i priliku da posjeti koncert svog prijatelja u srpskoj prijestonici - Konstantinosa Argirosa.

Novak Đoković i Argiros su prijatelji od ranije, pošto je i tokom boravka u Atini Nole provodio vrijeme sa njim.

Njih dvojica su tako zajedno pjevali, pa i igrali, te je Novak sada njemu posvetio pažnju.

Međutim, to nije bilo sve što smo vidjeli od Đokovića. Jedna od najljepših Srpkinja se slikala s njim na koncertu, a onda je novi snimak postao apsolutno viralan na društvenim mrežama.

Đoković je poslije koncerta krenuo ka svom domu, a susreli su ga muzičari na parkingu, a Novak je zapjevao s njima.

Svi zajedno su izveli hit pjesmu pokojnog pjevača Marinka Rokvića “Skitnica”, prenosi "Telegraf".