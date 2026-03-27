Đoković otkazao Monte Karlo

27.03.2026
Srpski teniser Novak Đoković prvi put od 2011. godine neće učestvovati na prvom Mastersu u godini koji se igra na šljaci, koji je u svojoj istoriji osvajao u dva navrata.
Đoković je svoj posljednji turnir ove godine odigrao u Indijan Velsu, gdje je takmičenje okončao u osmini finala, kada je bio poražen od Britanca Džeka Drejpera.
Potom je prema očekivanju otkazao Masters u Majamiju, a sada na veliko iznenađenje neće igrati u Monte Karlu, gdje je bio redovan učesnik.
Novak je poslije dobrog rezutlata na Australijan openu, gdje je stigao do finala, dospio na treće mjesto, ali će od ponedjeljka i turnira u Majamiju pasti na četvrto mjesto, prenosi B92.
