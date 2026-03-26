Logo
Large banner

Dobre vijesti za Novaka Đokovića

Autor:

ATV

26.03.2026

15:35

Komentari:

0
Добре вијести за Новака Ђоковића
Foto: Tanjug/AP

Američki teniser Tejlor Fric povukao se sa Mastersa u Monte Karlu!

Kako su prenijeli čelnici turnira iz Monaka, Tejlor Fric je odlučio da se povuče sa trećeg Mastersa u sezoni zbog povrede koljena.

Biće ovo dobra vijest za tenisere iz vrha, pošto je jedna od potencijalnih prijetnji odlučila da se povuče. Podsjetimo, on je mogao čak i ove nedjelje da prestigne Novaka Đokovića na ATP listi, ali je doživio poraz u osmini finala.

Postojala je mogućnost da Đoković dodatno padne na ATP listi, međutim, to je moglo da se ostvari da je Amerikanac osvojio Masters u Majamiju, prenosi Telegraf.

Novak Đoković će u Monte Karlu pokušati da se domogne još jednog velikog trofeja u karijeri, iako neće biti nimalo lako, s obzirom na dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Ipak, ako neko može to da uradi i pokaže zašto je najbolji teniser svih vremena, to je upravo Novak Đoković.

Zlatan Ibrahimović progovorio o porodičnom životu

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

tenis

Masters u Monte Karlu

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

17

15

Lepa Lukić otkrila želju Zorice Brunclik: ''Zvala me je i rekla..''

17

07

Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

17

05

Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

17

04

Narod priča: Porodica Jokić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner