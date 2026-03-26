Dobre vijesti za Novaka Đokovića

Kako su prenijeli čelnici turnira iz Monaka, Tejlor Fric je odlučio da se povuče sa trećeg Mastersa u sezoni zbog povrede koljena.

Biće ovo dobra vijest za tenisere iz vrha, pošto je jedna od potencijalnih prijetnji odlučila da se povuče. Podsjetimo, on je mogao čak i ove nedjelje da prestigne Novaka Đokovića na ATP listi, ali je doživio poraz u osmini finala.

Postojala je mogućnost da Đoković dodatno padne na ATP listi, međutim, to je moglo da se ostvari da je Amerikanac osvojio Masters u Majamiju, prenosi Telegraf.

Novak Đoković će u Monte Karlu pokušati da se domogne još jednog velikog trofeja u karijeri, iako neće biti nimalo lako, s obzirom na dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Ipak, ako neko može to da uradi i pokaže zašto je najbolji teniser svih vremena, to je upravo Novak Đoković.