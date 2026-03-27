Banjaluka dobija dnevni centar za osobe s poteškoćama u razvoju

27.03.2026
Predstavnici Vlade Republike Srpske, Centra za socijalni rad Banjaluka, Centra "Zaštiti me" i roditelji djece sa smetnjama u razvoju usaglasili su danas, 27. marta model po kojem će se u Banjaluci obezbijediti usluge dnevnog zbrinjavanja za punoljetne korisnike sa smetnjama u razvoju.
Tokom sastanka, koji je održan u sjedištu Vlade Republike Srpske, na inicijativu kabineta predsjednika Vlade, ocijenjeno je da je uspostavljanje dnevnog centra u okviru Centra za socijalni rad Banjaluka, dugotrajno, održivo i sistemsko rješenje za pružanje usluga korisnicima nakon što završe školovanje.
NSRS u ponedjeljak o platama: Ko bi mogao dobiti povećanje
"Dogovoreno je da se za potrebe otvaranja takvog centra adaptira prostor kojim raspolaže Centar za socijalni rad Banjaluka, kao i dinamika po kojoj bi, u najkraćem mogućem periodu, trebalo da se završi njegova sanacija i adaptacija, te nabavka opreme, a za što su sredstva ranije obezbijeđena u okviru akcije 'S ljubavlju hrabrim srcima'", navode iz Vlade.
Istaknuto je da je Vlada Republike Srpske izrazila spremnost da obezbijedi i eventualno nedostajuća sredstva kako bi se ovaj projekat nesmetano realizovao.
Stigla kazna: Otkriveno ko je zagadio Dragočajku u Banjaluci
"Predstavnice roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Banjaluke izrazile su zadovoljstvo ovakvim rješenjem, ističući značaj kontinuiteta pružanja usluga djeci i nakon što napune 18 godina, kao i dogovorom da roditelji budu uključeni u rad tima koji će pratiti realizaciju ovog projekta", stoji u saopštenju Vlade RS.
