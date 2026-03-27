Ministarstvo o vršnjačkom nasilju u banjalučkoj školi: Jedna stvar posebno zabrinjava

ATV

27.03.2026

13:05

Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u Osnovnoj školi „Borislav Stanković“ u Banjaluci.

„Nasilje među djecom je nedopustivo i zahtijeva hitnu, odlučnu i sistemsku reakciju svih nadležnih institucija. Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini učenici bili pasivni posmatrači ili su snimali događaj, što ukazuje na potrebu dodatnog rada na razvoju empatije, odgovornosti i pravilnog ponašanja među mladima“, rekao je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.

Ministarstvo prosvjete i kulture je, odmah po saznanju o navedenom slučaju, preduzelo aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. Slučaj je prijavljen Prosvjetnoj inspekciji, a od Republičkog pedagoškog zavoda zatraženo je da izvrši vanredni nadzor nad radom škole, sa posebnim osvrtom na primjenu važećih propisa i procedura u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja.

Podsjećamo da su vaspitno-obrazovne ustanove dužne postupati u skladu sa zakonom i Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, te obezbijediti pravovremenu i adekvatnu reakciju u svim situacijama koje ugrožavaju bezbjednost učenika.

Ministarstvo će na staviti da prati postupanje nadležnih organa i o svim daljim koracima blagovremeno informisati javnost.

