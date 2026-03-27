Logo
Large banner

Kako da jaja ne puknu prilikom kuvanja?

Autor:

ATV

27.03.2026

15:40

Komentari:

0
Кувана јаја
Foto: Fino Tereno/Pexels

Kako jaja ne bi pucala tokom kuvanja, dovoljno je da ispratite nekoliko jednostavnih koraka koje su naše bake primjenjivale.

Prije svega, nemojte da ih kuvate odmah iz frižidera ostavite ih da se zagriju na sobnoj temperaturi.

Banja Luka

Važno je i da ne ubacite previše jaja u šerpu, već da imaju malo prostora kako se ne bi sudarala. Sipajte hladnu vodu tako da ih prekrijete i dodajte malo soli i sirćeta, što može pomoći da ljuska ostane čitava.

Kuvajte ih na umjerenoj temperaturi i smanjite vatru kada voda provri. Iako ne postoji potpuno siguran način da nijedno jaje ne pukne, ovi savjeti značajno smanjuju tu mogućnost, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Olujni vjetar napravio haos u Sloveniji: Oštećeno 650 kuća, više od 6.000 potrošača bez struje

Oglasila se policija o rafalima i ratnim zastavama tzv. Armije BiH

Sutra još obilnije padavine

Tragična vijest potresla fudbal: Preminula mlada igračica

Koja strana aluminijske folije ide do hrane?

Pomoću soli ćete dobiti najljepše ofarbana vaskršnja jaja

Ova biljka tjera komarce: Miriše i ne traži skoro nikakvu njegu

Znate li šta je pravilo 10-80-10 u slučaju nuklearnog rata: Ključni savjeti za preživljavanje

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner