Kako da jaja ne puknu prilikom kuvanja?

27.03.2026
Kako jaja ne bi pucala tokom kuvanja, dovoljno je da ispratite nekoliko jednostavnih koraka koje su naše bake primjenjivale.
Prije svega, nemojte da ih kuvate odmah iz frižidera ostavite ih da se zagriju na sobnoj temperaturi.
Važno je i da ne ubacite previše jaja u šerpu, već da imaju malo prostora kako se ne bi sudarala. Sipajte hladnu vodu tako da ih prekrijete i dodajte malo soli i sirćeta, što može pomoći da ljuska ostane čitava.
Kuvajte ih na umjerenoj temperaturi i smanjite vatru kada voda provri. Iako ne postoji potpuno siguran način da nijedno jaje ne pukne, ovi savjeti značajno smanjuju tu mogućnost, prenosi Kurir.
