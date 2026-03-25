Ova biljka tjera komarce: Miriše i ne traži skoro nikakvu njegu

Ako postoji biljka koja je posljednjih godina osvojila terase i dvorišta, onda je to tamjanika – spoj dekorativnosti i praktične koristi, zbog čega je mnogi nazivaju pravim "spasom za ljeto".

Na prvi pogled, biljka privlači izgledom: raskošni zeleni listovi sa svijetlim ivicama formiraju gust žbun ili elegantno padaju iz visećih saksija.

Prirodni štit od komaraca

Njena najveća prednost nije samo vizuelna, već i aromatična. Intenzivan miris, koji podsjeća na tamjan ili blagi eukaliptus, poznat je po tome što odbija komarce i druge insekte. Zbog toga je tamjanika idealan izbor za terase, prozore i dvorišta, posebno tokom toplih ljetnjih večeri, kada boravak napolju često kvare dosadni ubodi. Za razliku od hemijskih sredstava, ona predstavlja prirodno rješenje koje istovremeno oplemenjuje prostor.

Jednostavno održavanje

Tamjanika je cijenjena i zbog jednostavnog održavanja. Dobro podnosi različite uslove – uspijeva i na suncu i u polusjenci, a ne zahteva mnogo pažnje kada je zalivanje u pitanju.

Najljepši efekat postiže u visećim saksijama i žardinjerama, gdje njene grane stvaraju utisak zelenog "vodopada". Već i jedna veća saksija dovoljna je da ispuni prostor prijatnim mirisom, koji osim što tjera insekte, doprinosi i opuštenijoj atmosferi.

Tamjanika se lako kombinuje sa drugim balkonskim cvijećem i često se koristi kao dopuna cvjetnim aranžmanima, jer ističe boje i popunjava prostor. Upravo zbog te svestranosti i praktične koristi, sve više ljudi je bira kao jednostavan način da uredi svoj kutak za odmor i učini ljeto prijatnijim – bez komaraca i hemije, prenosi Blic.