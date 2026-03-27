Logo
Large banner

Tragična vijest potresla fudbal: Preminula mlada igračica

Autor:

ATV

27.03.2026

15:16

Komentari:

0
Преминула млада фудбалерка Никол Валентова
Foto: Instagram

Češki klub Mlada Boleslav danas je saopštio veoma tragičnu vijest.

Naime, preminula je mlada fudbalerka Nikol Valentova, koja je imala samo 16 godina.

"Napustila nas je Nikol Valentova. Nikol je bila dio našeg tima, naše svlačionice, naše priče. Takvu ćemo je zauvijek pamtiti – sa loptom u nogama, osmijehom na licu i radošću igre", stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.

"Postoje trenuci kada riječi nisu dovoljne. Nikada nećemo zaboraviti. Od Nikol ćemo se posljednji put oprostiti na komemoraciji u srijedu, 15. aprila u 17.00 časova, u oproštajnoj sali na Novom groblju u Mladoj Boleslavi. Iskreno saučešće porodici i najbližima upućuje FK Mlada Boleslava", dodaje se u saopštenju.

Uzrok njene smrti još uvijek nije poznat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

In memoriam

tragedija

Češka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

17

08

17

03

16

54

16

45

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner