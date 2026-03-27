Tragična vijest potresla fudbal: Preminula mlada igračica

Naime, preminula je mlada fudbalerka Nikol Valentova, koja je imala samo 16 godina.

"Napustila nas je Nikol Valentova. Nikol je bila dio našeg tima, naše svlačionice, naše priče. Takvu ćemo je zauvijek pamtiti – sa loptom u nogama, osmijehom na licu i radošću igre", stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.

Fudbal UEFA krvnički kaznila Zvezdu zbog koreografije Svetog Simeona

"Postoje trenuci kada riječi nisu dovoljne. Nikada nećemo zaboraviti. Od Nikol ćemo se posljednji put oprostiti na komemoraciji u srijedu, 15. aprila u 17.00 časova, u oproštajnoj sali na Novom groblju u Mladoj Boleslavi. Iskreno saučešće porodici i najbližima upućuje FK Mlada Boleslava", dodaje se u saopštenju.

Uzrok njene smrti još uvijek nije poznat.