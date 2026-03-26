Turska nadomak Mundijala

Fudbaleri Turske plasirali su se u finale baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Tim Vinčenca Montele je na stadionu Bešiktaša u Istanbulu bio bolji od Rumunije (1:0).

Pobjednički gol postigao je Ferdi Kadioglu u 53. minutu, nakon sjajne asistencije Arde Gulera.

Prvotimac Reala je poslao vrhunsku dubinsku loptu iza leđa odbrane gostiju, Kadioglu je lepo prihvatio i kroz noge savladao Jonuta Radua.

Interesantan meč je viđen na Bosforu, Rumunija nije imala nijedan šut u okvir gola, ali je u prvom pogodila prečku, a u drugom poluvremenu stativu golmana Čakira.

Turci su bili dominantni, češće su pretili, Jildiz je takođe pogodio prečku, bilo je tu još prilika za domaće, koji su se nametnuli od prvog minuta i relativno rutinski stigli do trijumfa.

Tursku 31. marta očekuje gostovanje u Bratislavi ili Prištini.

Najbolji iz ovog "C puta" baraža na završnoj smotri igraće u grupi sa Amerikom, Paragvajem i Australijom.

