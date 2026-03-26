Turska nadomak Mundijala

Autor:ATV
26.03.2026
Fudbaleri Turske plasirali su se u finale baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Tim Vinčenca Montele je na stadionu Bešiktaša u Istanbulu bio bolji od Rumunije (1:0).
Pobjednički gol postigao je Ferdi Kadioglu u 53. minutu, nakon sjajne asistencije Arde Gulera.
Prvotimac Reala je poslao vrhunsku dubinsku loptu iza leđa odbrane gostiju, Kadioglu je lepo prihvatio i kroz noge savladao Jonuta Radua.
Interesantan meč je viđen na Bosforu, Rumunija nije imala nijedan šut u okvir gola, ali je u prvom pogodila prečku, a u drugom poluvremenu stativu golmana Čakira.
Italija osigurala plasman u finale baraža
Turci su bili dominantni, češće su pretili, Jildiz je takođe pogodio prečku, bilo je tu još prilika za domaće, koji su se nametnuli od prvog minuta i relativno rutinski stigli do trijumfa.
Tursku 31. marta očekuje gostovanje u Bratislavi ili Prištini.
Najbolji iz ovog "C puta" baraža na završnoj smotri igraće u grupi sa Amerikom, Paragvajem i Australijom.
