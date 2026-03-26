Mundijalski baraž: Sjeverna Makedonija na "Borčev pogon" cilja podvig u Kopenhagenu

Tim selektora Gocea Sedlskog minule dane je iskoristio da se što bolje spremi za veliki ispit na "Parken stadionu", s reprezentativna akcija u Skoplju je okupila staro društvo iz Banjaluke.

Sebastijan Herera, Damjan Šiškovski i Boban Nikolov dobili su poziv u reprezentaciju Sjeverne Makedonije, a Herera i Šiškovski, prvotimci banjalučkog Borca iskoristili su priliku da svog klupskog saigrača iz prošle sezone upoznaju sa rezultatima u tekućoj sezoni.

Herera je svojim dobrim partijama u Borčevom dresu zaslužio debitantski poziv u reprezentaciju Sjeverne Makedonije.

Damjan Šiškovski stalni je član ove selekcije, dok je Boban Nikolov do sada odigrao 49 utakmica i nakon više od dvije godine ponovo je u reprezentativnom taboru.

"Zahvalan sam selektoru što me je uvrstio u reprezentaciju i spreman sam da mu se svojim zalaganjem i odnosom prema dresu i grbu koji branimo odužim za ukazano povjerenje. Sjeverna Makedonija je moja druga zemlja. Tu sam fudbalski stasao, stekao brojne prijatelje, upoznao svoju današnju suprugu, naučio jezik i običaje. Znam da se od "stranaca" uvijek očekuje da donesu kvalitet više na terenu, ali sam spreman za taj izazov. Poziv u reprezentaciju Sjeverne Makedonije za mene je velika čast i ponosan sam što ću da branim boje nacionalnog tima", rekao je nedavno Herera koji bi mogao da se nađe i u startnoj postavi za duel sa Danskom.

Utakmica u Kopenhagenu počinje u 20.45 časova.