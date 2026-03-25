Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

ATV

25.03.2026

15:16

Килијан Мбапе
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Dok se Kilijan Mbape polako vraća u prepoznatljivu formu, evropski mediji bruje o medicinskom propustu koji je mogao da mu okonča karijeru.

Francuski "Radio Monte Karlo" i španska "Marka" otkrili su bizaran razlog zbog kojeg prva zvijezda Reala nedjeljama nije osjećala boljitak – ljekari su mu dijagnostikovali povredu desnog koljena, dok je problem zapravo bio u lijevom.

Poznati novinar Danijel Riolo podigao je veliku prašinu iznoseći detalje o nemaru medicinske službe "Kraljevskog kluba“.

Mogao da pokida koljeno

"Mbape nije znao šta mu je, a igrao je utakmice... Mogao je da pokida koljeno. Nastavio je da igra i vidio je da ga i dalje boli, znao je da nešto nije u redu. Dozvolite mi da vam kažem nešto: greška je bila ogromna, a to je da su mu pregledali drugo koljeno. Shvatićete da ako igrate sa povredom, a to ne znate, možete se ozbiljno povrijediti“, istakao je Riolo.

Nakon što je pet puta morao da prekida treninge i utakmice zbog upornog bola, vidno frustrirani Mbape odlučio je da uzme stvar u svoje ruke.

Otputovao je u Francusku kod čuvenog stručnjaka Bertrana Sonerija-Kotea, čovjeka koji je liječio Benzemu i operisao Ibrahimovića.

Ispostavilo se da je povreda vukla korijene još od meča protiv Selte (7. decembra). Od tada je Kilijan pod bolovima igrao protiv Alavesa, Talavere i Sevilje, vjerujući pogrešnoj dijagnozi. Tek nakon intervencije francuskog ljekara i pravilne rehabilitacije, napadač se vratio na teren u mečevima protiv Sitija i u nedjeljnom derbiju.

"Nisam bio najsrećniji igrač na svijetu"

Iako je sada na turneji sa reprezentacijom i tvrdi da je problem prošlost, Mbape ne krije da je prošao kroz težak period zbog tuđeg nemara.

"Dijagnozu su mi saopštili određenog datuma koji trenutno ne mogu da otkrijem. Taj period nisam prošao na najbolji mogući način, nisam baš bio najsrećniji igrač na svijetu“, priznao je Francuz.

Ipak, u svom posljednjem obraćanju pokušao je da smiri strasti:

"Koljeno je dobro, mnogo bolje. Stvari idu prilično dobro, iako znam da je bilo mnogo nagađanja i da su izrečene lažne stvari. To je život vrhunskog sportiste".

(Nova)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

