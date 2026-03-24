Dušan Vlahović na korak od potpisa

Srpski reprezentativac i napadač Juventusa, Dušan Vlahović, blizu je potpisivanja novog ugovora sa torinskim velikanom, čime je stavljena tačka na višemjesečne spekulacije o njegovom odlasku iz kluba, prenosi poznati italijanski insajder Nikolo Skira.

Iako su čelnici „Stare dame“ prvobitno planirali da ne produžuju saradnju sa 26-godišnjim napadačem zbog nezadovoljstva njegovim učinkom, situacija se drastično promijenila. Preokret se dogodio nakon dolaska Lućana Spaletija na klupu Juventusa, pod čijim je vođstvom Vlahović ponovo uveren da je Torino pravo mjesto za nastavak njegove karijere.

Nakon sastanka dvije strane, postignut je načelni dogovor, a Juventus sada srpskog fudbalera vidi kao ključni stub tima u kratkoročnoj budućnosti. Ovim potezom Juventus je odbio nalete evropskih rivala, s obzirom na to da su za Vlahovićeve usluge bili zainteresovani Barselona i Inter, ali isključivo pod uslovom da igrač postane slobodan agent.

Vlahović je u redove Juventusa stigao u januaru 2022. godine iz Fiorentine za rekordnih 85 miliona evra. Tokom četiri godine u klubu, odigrao je 163 utakmice, postigao 64 gola i upisao 16 asistencija.

Tekuća sezona bila je puna izazova za srpskog centarfora. Zabilježio je tek 14 nastupa, nakon što je na početku sezone pao u drugi plan dolaskom Džonatana Dejvida i Luisa Opende. Ipak, pošto se pomenuti dvojac nije dokazao, Vlahoviću se otvorio prostor, koji je nakratko zatvorila teška povreda. Zbog povrede je bio van terena od početka decembra do marta, a povratak je zabeležio prošlog vikenda u meču protiv Udinezea, kada je odigrao posljednjih 15 minuta.

