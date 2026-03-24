Stanivuković pušten, oglasio se nakon izlaska iz pritvora

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" pušten je na slobodu nakon što je zadržan prilikom ulaska u BiH na granici sa Hrvatskom.

Sinoć sam lišen slobode i zadržan u pritvoru više od 15 sati na graničnom prelazu Stara Gradiška, odnosno u policijskoj stanici, naveo je Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke na društvenim mrežama i dodao:

"Razlog je zato što sam odbio da pristanem na ponižavanje koje traje mjesecima, na pretrese, pse, višesatna zadržavanja bez razloga i bez ikakvih dokaza. Četrnaest puta u dva mjeseca. I nakon svih pretresa, pasa, zadržavanja i maltretiranja nijednom ništa nisu pronašli, postavlja se pitanje: šta onda traže? Zakon daje pravo na kontrolu, ali ne daje pravo da se ta kontrola pretvori u sistematsko maltretiranje i zloupotrebu", rekao je Stanivuković.

Nakon nove torture u Hrvatskoj, postavljam jednostavno pitanje: da li je ovo granični prelaz iz jedne zemlje u drugu, ili prelaz u neko drugo doba u kojem evropski zakoni i pravila više ne važe?



— Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) March 24, 2026

