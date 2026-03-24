Skupština grada odgođena za sutra

Skupština grada Banjaluka koja je trebala biti održana danas, odgođena je za sutra.

Inače, gradonačelnik Draško Stanivuković noćas je zadržan na granici sa Hrvatskom.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka razmatraće sutra 49 tačaka dnevnog reda, među kojima je 20 regulacionih planova i njihovih izmjena, koji se odnose na različite dijelove grada, od centra do prigradskih naselja.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedozi odluka o nagradama i priznanjima povodom 22. aprila – Dana grada Banjaluke, te o utvrđivanju osnovice za obračun rente i o kratkoročnom zaduženju grada.