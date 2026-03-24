Stanivuković priveden na granici: "Odbio da otvori kofer, čeka odluku sudije"

Autor:ATV
24.03.2026
10:48
Komentari:0
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je noćas na granici sa Hrvatskom te je priveden.
"Gradonačelnik Banjaluke je sinoć oko 22 časa stigao na granicu, gdje je, izvršen pretres. Stanivuković je odbio da ponovo otvori kofer radi dodatne kontrole, nakon čega su ga službenici upozorili da će, ukoliko to ne učini, biti priveden, što se i dogodilo oko 3 časa ujutru", rekao je Milan Aljetić, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za finansije Grada Banjaluke
Dodao je da se Stanivuković više ne nalazi na graničnom prelazu, već u policijskoj stanici Stara Gradiška, gdje, prema dostupnim informacijama, čeka odluku sudije.
Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi.— Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) March 23, 2026
Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će!
Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam… pic.twitter.com/5X5iyT85KG
Republika Srpska
13 h8
Banja Luka
3 d3
Banja Luka
5 d1
Banja Luka
6 d9
Najnovije
Najčitanije
12
38
12
33
12
28
12
20
12
19
