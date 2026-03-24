Stanivuković priveden na granici: "Odbio da otvori kofer, čeka odluku sudije"

Autor:

ATV

24.03.2026

10:48

Komentari: 0

0
Станивуковић приведен на граници: "Одбио да отвори кофер, чека одлуку судије"
Foto: X / Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je noćas na granici sa Hrvatskom te je priveden.

"Gradonačelnik Banjaluke je sinoć oko 22 časa stigao na granicu, gdje je, izvršen pretres. Stanivuković je odbio da ponovo otvori kofer radi dodatne kontrole, nakon čega su ga službenici upozorili da će, ukoliko to ne učini, biti priveden, što se i dogodilo oko 3 časa ujutru", rekao je Milan Aljetić, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za finansije Grada Banjaluke

Dodao je da se Stanivuković više ne nalazi na graničnom prelazu, već u policijskoj stanici Stara Gradiška, gdje, prema dostupnim informacijama, čeka odluku sudije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Draško Stanivuković

granica Hrvatska

Banjaluka

