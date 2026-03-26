Italija osigurala plasman u finale baraža

Fudbalska reprezentacija Italije je u polufinalu baraža za Svjetsko prvenstvo pobijedila selekciju Sjeverne Irske rezultatom 2:0.

Italija je povela u 56. minuti. Sjajan gol postigao je Sandro Tonali.

U 80. minuti, u strijelce se upisao Moise Kean nakon asistencije Sandra Tonalija, čime je postavljen konačan rezultat te je Italija obezbijedila plasman dalje.

Italijani će u finalu baraža igrati protiv boljeg iz duela Velsa i BiH koja je u toku.