Italija osigurala plasman u finale baraža

Autor:

ATV

26.03.2026

22:50

Италија осигурала пласман у финале баража
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Fudbalska reprezentacija Italije je u polufinalu baraža za Svjetsko prvenstvo pobijedila selekciju Sjeverne Irske rezultatom 2:0.

Italija je povela u 56. minuti. Sjajan gol postigao je Sandro Tonali.

U 80. minuti, u strijelce se upisao Moise Kean nakon asistencije Sandra Tonalija, čime je postavljen konačan rezultat te je Italija obezbijedila plasman dalje.

Italijani će u finalu baraža igrati protiv boljeg iz duela Velsa i BiH koja je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

