BiH izbacila Vels i zakazala finale sa Italijom

Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali su se u finale baraža za Svjetsko prvenstvo, nakon što su u Kardifu nakon boljeg izvođenja penala savladali domaći Vels.

Nakon regularnih 90 minuta i produžetaka bilo je 1:1, strijelci su bili Daniel James i Edin Džeko.

Na veliki odmor otišlo se bez pogodaka. Drugo poluvrijeme je donijelo mnogo više uzbuđenja.

Vels je poveo u 52. minutu, a strijelac je bio Danijel Džejms, koji je iskoristio grešku rivala na sredini terena i iz daljine je savladao Vasilja.

Zmajevi su ipak izjednačili u 87. minutu, kada je Edin Džeko bio precizan glavom nakon kornera koga je izveo Kerim Alajbegović.

U penal-seriji su Zmajevi slavili sa 4:2 i tako su zakazali okršaj s Italijom za plasman na Mundijal.