UEFA krvnički kaznila Zvezdu zbog koreografije Svetog Simeona

Evropska fudbalska federacija izrekla je sankciju Crvenoj zvezdi zbog dešavanja na revanš meču Lige Evrope sa Lilom, piše "Mundo Deportivo".

UEFA je kaznila crveno-bijele sa 95.500 evra, od čega 40.000 zbog "prenošenja poruke neprikladne za sportski događaj", kao i zbog nanošenja sramote fudbalu, posebno UEFA.

Tokom utakmice navijači Zvezde su razvili koreografiju Svetog Simeona, osnivača srpske države u 12. vijeku.

Lik Svetog Simeona pratila je i poruka: "Neka nas naša vjera vodi do pobjede".

Uz to, UEFA je Zvezdu kaznila i sa 17.000 evra zbog paljenja baklji i dodatnih 10.500 zbog ubacivanja predmeta na teren.

Na kraju, tu je i 28.000 evra kazne zbog blokiranja stepenica.

Vrijedi istaći da je UEFA kaznila i Lil sa 89.000 evra, jer su njegovi navijači u prvom meču razvili transparent "Nema predaje", na kojoj je Kosovo prikazano kao dio Srbije.

Francuski klub je takođe kažnjen sa još 40.000 evra zbog paljenja baklji i bacanja predmeta, kao i sa 24.000 evra zbog blokiranja stepenica.

Podsjetimo, Lil je u plej-ofu Lige Evrope eliminisao Zvezdu ukupnim rezultatom 2:1.