UEFA krvnički kaznila Zvezdu zbog koreografije Svetog Simeona

27.03.2026

14:58

Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил
Evropska fudbalska federacija izrekla je sankciju Crvenoj zvezdi zbog dešavanja na revanš meču Lige Evrope sa Lilom, piše "Mundo Deportivo".

UEFA je kaznila crveno-bijele sa 95.500 evra, od čega 40.000 zbog "prenošenja poruke neprikladne za sportski događaj", kao i zbog nanošenja sramote fudbalu, posebno UEFA.

Tokom utakmice navijači Zvezde su razvili koreografiju Svetog Simeona, osnivača srpske države u 12. vijeku.

Lik Svetog Simeona pratila je i poruka: "Neka nas naša vjera vodi do pobjede".

Uz to, UEFA je Zvezdu kaznila i sa 17.000 evra zbog paljenja baklji i dodatnih 10.500 zbog ubacivanja predmeta na teren.

Na kraju, tu je i 28.000 evra kazne zbog blokiranja stepenica.

Vrijedi istaći da je UEFA kaznila i Lil sa 89.000 evra, jer su njegovi navijači u prvom meču razvili transparent "Nema predaje", na kojoj je Kosovo prikazano kao dio Srbije.

Francuski klub je takođe kažnjen sa još 40.000 evra zbog paljenja baklji i bacanja predmeta, kao i sa 24.000 evra zbog blokiranja stepenica.

Podsjetimo, Lil je u plej-ofu Lige Evrope eliminisao Zvezdu ukupnim rezultatom 2:1.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

